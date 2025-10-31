Morgan Stanley relève son conseil sur Novartis à 'surpondérer'

Morgan Stanley a relevé vendredi son conseil sur le titre Novartis, porté de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 108 à 110 francs suisses suite à la récente correction ayant suivi la parution des résultats de 3ème trimestre.



Le broker, qui attribue ce mouvement de repli aux inquiétudes entourant la perte d'exclusivité sur certains médicaments, préfère quant à lui retenir l'amélioration du 'mix' du portefeuille de produits du groupe pharmaceutique bâlois, ainsi que la perspective du prochain lancement de Rhapsido, son nouveau comprimé contre l'urticaire.



S'il indique s'attendre à ce que la croissance du laboratoire reste modeste en 2026 (+2% pour le chiffre d'affaires, résultat opérationnel stable), le courtier indique à l'inverse envisager une accélération à partir de 2027 (+5% pour le chiffre d'affaires, +7% pour le résultat opérationnel jusqu'en 2029).



L'intermédiaire ajoute s'attendre à un tonalité résolument optimiste à l'occasion de la journée d'investisseurs qui se tiendra le 20 novembre, avec l'officialisation d'une prévision d'une croissance de l'activité de 5% sur le moyen terme, là où le consensus n'envisage que 3%, un élément qui devrait constituer là encore un catalyseur positif pour le cours de Bourse.