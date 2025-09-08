Morgan Stanley relève son conseil sur Sanofi à 'surpondérer'

Morgan Stanley a relevé lundi sa recommandation sur Sanofi de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours de 100 euros, estimant que la récente correction du titre avait créé une opportunité d'achat 'tactique'.



Maintenant que les résultats cliniques sur l'amlitélimab ont enlevé un risque majeur qui pesait sur le dossier, la visibilité s'est améliorée et les investisseurs peuvent désormais se focaliser sur la croissance des bénéfices plutôt que sur le programme de R&D du groupe, estime l'analyste.



Alors que l'action Sanofi est actuellement valorisée de manière modeste, le laboratoire affiche des perspectives de croissance séduisante, souligne l'intermédiaire, qui indique attendre une hausse des bénéfices à un rythme annuel moyen compris entre 6% et 9% d'ici à 2028.



Dans une note, Morgan Stanley dit par ailleurs s'attendre à ce que les marges bénéficiaires dépassent les attentes en 2026 grâce aux produits des cessions et au succès du lancement d'Amvuttra, le traitement d'Alnylam contre l'amylose héréditaire, sur lequel Sanofi touche des redevances, même si ces royalties pourraient ne pas se prolonger au-delà de 2028, prévient le professionnel.