Morgan Stanley relève son conseil sur Schneider à 'surpondérer'

Morgan Stanley a relevé lundi sa recommandation sur le titre Schneider Electric à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne' jusqu'à présent, avec un objectif de cours relevé à 280 euros contre 240 euros, expliquant envisager un point d'inflexion au niveau des marges de l'entreprise.



Dans une note de recherche, la banque américaine reconnaît que la progression des marges du spécialiste des équipements électriques s'est avérée plus lente que celle de ses concurrents cette année, mais juge que cette tendance pourrait s'inverser à partir de 2026-2027, grâce à plusieurs leviers qui seront présentés lors de la journée d'investisseurs du 11 décembre prochain.



Parmi ses catalyseurs, Morgan explique envisager des gains de productivité, une reprise des métiers les plus rentables, notamment dans le domaine du bâtiment, ainsi que la fin de la transition vers le modèle de souscription abonnement (SaaS), prévue pour 2027, qui devrait moins peser sur les marges.



La firme new-yorkaise dit ainsi anticiper une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17 % en 2027, soit la plus forte du secteur, tirée par une croissance organique de 8% et une amélioration de la marge d'un point de pourcentage, voire une éventuelle reprise de ses rachats d'actions à horizon 2027.



A plus long terme, Schneider dispose d'une offre de très haut niveau sur le segment des matériels pour centres de données, avec une offre complète, y compris dans le refroidissement liquide, une technologie clé pour les centres de données, sans compte sa collaboration avec Nvidia qui constitue un autre avantage stratégique pour l'avenir, conclut l'établissement.