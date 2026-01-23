Morgan Stanley reprend le suivi de Worldline à "sous-pondérer", objectif 1,35 euro
Morgan Stanley a repris vendredi la couverture du titre Worldline avec une recommandation "sous-pondérer" et un objectif de cours de 1,35 euro, faisant apparaître un potentiel baissier de l'ordre de 11%.
Invoquant une visibilité toujours limitée, la banque américaine explique attendre, avant de se montrer plus positive, de disposer de preuves concrètes selon lesquelles le plan stratégique "North Star 2030" mis en place par le spécialiste des technologies de paiement va être bien exécuté.
Si elle reconnaît que la récente augmentation de capital de 500 millions d'euros a permis au groupe de renforcer sa situation de trésorerie et que la cession d'actifs non stratégiques démontre une volonté d'assainir son bilan financier, la firme new-yorkaise souligne que les inquiétudes restent importantes, avec un risque d'exécution élevé autour de la feuille de route opérationnelle et de l'amélioration du flux de trésorerie.
Rappelant que l'expérience dans le secteur montre que ce genre de transformation prend souvent plus de temps que prévu, coûte plus cher qu'anticipé et met souvent longtemps avant de produire des bénéfices visibles, MS juge par ailleurs que les objectifs 2026 présentés par le groupe pourraient s'avérer difficiles à atteindre.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.