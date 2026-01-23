Morgan Stanley reprend le suivi de Worldline à "sous-pondérer", objectif 1,35 euro

Morgan Stanley a repris vendredi la couverture du titre Worldline avec une recommandation "sous-pondérer" et un objectif de cours de 1,35 euro, faisant apparaître un potentiel baissier de l'ordre de 11%.

Invoquant une visibilité toujours limitée, la banque américaine explique attendre, avant de se montrer plus positive, de disposer de preuves concrètes selon lesquelles le plan stratégique "North Star 2030" mis en place par le spécialiste des technologies de paiement va être bien exécuté.



Si elle reconnaît que la récente augmentation de capital de 500 millions d'euros a permis au groupe de renforcer sa situation de trésorerie et que la cession d'actifs non stratégiques démontre une volonté d'assainir son bilan financier, la firme new-yorkaise souligne que les inquiétudes restent importantes, avec un risque d'exécution élevé autour de la feuille de route opérationnelle et de l'amélioration du flux de trésorerie.



Rappelant que l'expérience dans le secteur montre que ce genre de transformation prend souvent plus de temps que prévu, coûte plus cher qu'anticipé et met souvent longtemps avant de produire des bénéfices visibles, MS juge par ailleurs que les objectifs 2026 présentés par le groupe pourraient s'avérer difficiles à atteindre.