Morgan Stanley reste à "pondérer en ligne" sur L'Oréal, mais relève sa cible
Morgan Stanley a relevé vendredi son objectif de cours sur L'Oréal de 370 à 375 euros, tout en réitérant sa recommandation "pondérer en ligne" sur le titre, estimant que la valorisation du numéro un mondial des cosmétiques est globalement équilibrée après un premier trimestre supérieur aux attentes.
Dans une note, le bureau d'études rappelle que le géant de la beauté a fait état d'une croissance organique de 6,7% au titre des trois premiers mois de l'année, un niveau nettement supérieur au rythme moyen observé sur l'exercice 2025, témoignant d'une dynamique plus robuste que prévu.
L'analyste pointe cependant un risque de ralentissement de l'activité à court terme lié aux tensions géopolitiques, notamment le conflit en Iran, susceptible d'affecter la consommation dans certains marchés émergents. Ce contexte pourrait entraîner un fléchissement de la demande finale (sell-out) et, par conséquent, une réduction séquentielle des livraisons aux distributeurs (sell-in), alors que ces derniers disposent déjà de niveaux de stocks élevés.
Dans ce contexte, Morgan Stanley dit anticiper une croissance organique de 4,1% pour le deuxième trimestre, en net ralentissement par rapport au premier trimestre (7,6%). S'agissant de l'ensemble de l'exercice, sa prévision est toutefois relevée à 5,4%, contre 5,1% précédemment.
L'analyste estime enfin que la valorisation du groupe est "juste" à ses niveaux actuels, considérant que la prime de L'Oréal par rapport au secteur des biens de consommation de base (staples) est désormais mieux justifiée par la solidité de la croissance affichée au premier trimestre.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.