Morgan Stanley reste à "pondérer en ligne" sur L'Oréal, mais relève sa cible

Morgan Stanley a relevé vendredi son objectif de cours sur L'Oréal de 370 à 375 euros, tout en réitérant sa recommandation "pondérer en ligne" sur le titre, estimant que la valorisation du numéro un mondial des cosmétiques est globalement équilibrée après un premier trimestre supérieur aux attentes.

Dans une note, le bureau d'études rappelle que le géant de la beauté a fait état d'une croissance organique de 6,7% au titre des trois premiers mois de l'année, un niveau nettement supérieur au rythme moyen observé sur l'exercice 2025, témoignant d'une dynamique plus robuste que prévu.



L'analyste pointe cependant un risque de ralentissement de l'activité à court terme lié aux tensions géopolitiques, notamment le conflit en Iran, susceptible d'affecter la consommation dans certains marchés émergents. Ce contexte pourrait entraîner un fléchissement de la demande finale (sell-out) et, par conséquent, une réduction séquentielle des livraisons aux distributeurs (sell-in), alors que ces derniers disposent déjà de niveaux de stocks élevés.



Dans ce contexte, Morgan Stanley dit anticiper une croissance organique de 4,1% pour le deuxième trimestre, en net ralentissement par rapport au premier trimestre (7,6%). S'agissant de l'ensemble de l'exercice, sa prévision est toutefois relevée à 5,4%, contre 5,1% précédemment.



L'analyste estime enfin que la valorisation du groupe est "juste" à ses niveaux actuels, considérant que la prime de L'Oréal par rapport au secteur des biens de consommation de base (staples) est désormais mieux justifiée par la solidité de la croissance affichée au premier trimestre.