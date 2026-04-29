Morgan Stanley se renforce au capital de Soitec

Dans un avis adressé à l'AMF, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 avril, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Soitec.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 325 552 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 6,50% du capital et 5,08% des droits de vote de ce fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Soitec hors marché. À cette occasion, Morgan Stanley & Co. International a franchi individuellement en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français.