Dans un avis adressé à l'AMF, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 avril, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Soitec.
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 325 552 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 6,50% du capital et 5,08% des droits de vote de ce fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Soitec hors marché. À cette occasion, Morgan Stanley & Co. International a franchi individuellement en hausse le seuil de 5% du capital du groupe français.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.