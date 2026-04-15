Morgan Stanley sous les feux de la rampe après ses solides trimestriels
En cette semaine placée sous le signe des publications bancaires aux Etats-Unis, c'est Morgan Stanley qui se tient sous les feux de la rampe ce mercredi, avec un gain de 5,6% en début de séance, qui lui permet d'afficher une progression de plus de 8% depuis le début de l'année. Grâce en particulier au dynamisme de ses activités de marché, mais aussi de conseil et de gestion de fortune, l'établissement new-yorkais a nettement dépassé les attentes.
La banque d'affaires a dévoilé un bénéfice net part du groupe en croissance de 29% à près de 5,57 MdsUSD pour le 1er trimestre 2026, soit 3,43 USD par action, un BPA battant d'environ 13% l'estimation moyenne des analystes.
Ces résultats solides traduisent un ratio d'efficacité qui s'est amélioré de 3 points à 65%, à comparer à un consensus de près de 68% selon Jefferies et à un objectif de long terme de 70%, mais aussi des revenus en croissance de 16% à 20,58 MdsUSD.
Des revenus tirés par le dynamisme des activités de marché...
Plus précisément, la division "institutional securities" a vu ses revenus croître de 19% à un record de 10,72 MdsUSD, battant ainsi un consensus de 9,8 MdsUSD selon Jefferies, grâce en particulier aux revenus des activités de marché actions (+25%) et de fixed income (+29%).
"La vigueur de l'activité actions a été généralisée à toutes les lignes d'activité et à toutes les régions, mais particulièrement dans les activités de courtage de premier ordre et de produits dérivés, grâce à un engagement client soutenu", précise Jefferies.
...ainsi que par la banque d'investissement et la gestion de fortune
Autre composante de la division "institutional securities", la banque d'investissement a vu ses revenus croître de 36%, tirés en particulier par ceux de son activité de conseil (+74%), du fait de transactions achevées plus importantes aux Etats-Unis.
Concernant les autres divisions, si les revenus en gestion d'investissement se sont tassés de 4% à 1,54 MdUSD et ont ainsi manqué les attentes, ceux en gestion de fortune ont augmenté de 16% pour atteindre 8,52 MdsUSD, soit 120 MUSD de plus que prévu.
Jefferies souligne en outre que Morgan Stanley a racheté pour 1,75 MdUSD d'actions sur la période (contre 1,62 MdUSD en consensus), et a amélioré son ROTCE (rendement des capitaux investis) à 27,1%, à comparer aux 21,8% du 4e trimestre 2025.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.