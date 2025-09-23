Morgan Stanley prépare le lancement d’une offre de trading de crypto-monnaies pour les particuliers via sa plateforme E-Trade, une première pour la banque de Wall Street. Selon une note interne consultée par CNBC, le service sera disponible au premier semestre 2026 et s’appuiera sur la startup Zerohash, dont la banque est actionnaire, pour la liquidité, la conservation et le règlement. Pour Jed Finn, responsable mondial de la gestion de patrimoine, il s’agit d’un "moment de transformation" pour le secteur.

La banque voit dans ce virage l’opportunité de répondre aux attentes de ses clients fortunés, qui souhaitent gérer actifs traditionnels et numériques dans un même environnement. Morgan Stanley travaille à la mise en place de portefeuilles digitaux capables d’assurer directement la garde de ces actifs. Le trading crypto n’est présenté que comme "la partie émergée de l’iceberg", le groupe misant sur une adoption progressive de la tokenisation.

Outre les cryptomonnaies, Morgan Stanley envisage de conserver des versions numériques d’actifs financiers classiques comme le cash, les actions, les obligations ou l’immobilier. La tokenisation, qui consiste à représenter ces actifs sur une blockchain, est perçue par la banque comme un facteur de rupture majeure pour la gestion de patrimoine, en raison de gains potentiels d’efficacité. Cette stratégie confirme l’ambition de l’établissement de se placer à l’avant-garde de la convergence entre finance traditionnelle et technologies blockchain.