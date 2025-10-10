Le groupe américain d’engrais The Mosaic a annoncé vendredi une production de phosphates d’environ 1,7 million de tonnes au troisième trimestre, en dessous de ses prévisions situées entre 1,8 et 2 millions de tonnes. Cette contre-performance, attribuée à des travaux de maintenance et à plusieurs incidents techniques, a fait chuter le titre de près de 8% à l'ouverture.

Après avoir temporairement retrouvé un rythme normal début août, Mosaic a été confronté à des pannes mécaniques dans son usine d’acide sulfurique de Riverview et à des interruptions de service sur son site de Bartow, affectant la production sur la fin du trimestre. Ces difficultés font suite à une période de maintenance lourde entamée plus tôt dans l’année.

En revanche, la division brésilienne Mosaic Fertilizantes a enregistré une hausse de 25% des ventes par rapport au trimestre précédent, à 2,8 millions de tonnes, tandis que la production et les ventes de potasse sont restées stables à 2,3 millions de tonnes. Basé en Floride, le groupe publiera ses résultats complets du troisième trimestre le 5 novembre, dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés mondiaux des engrais.