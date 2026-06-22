Motherson Sumi Wiring India Limited (MSWIL) profite de l'essor des véhicules électriques et voit ses ventes progresser, mais la rentabilité reste freinée par l'évolution du cycle des coûts.

L'Inde investit massivement dans la mobilité électrique. Son programme PM E-DRIVE, doté d'une enveloppe de 109 milliards de roupies indiennes (INR), vise à accélérer l'adoption des véhicules électriques (VE), à déployer des infrastructures de recharge et à consolider l'écosystème national. Une dynamique qui soutient activement les carnets de commandes.

Cependant, cette tendance à l'électrification, si elle remplit les carnets de commandes, pèse également sur les coûts de production. En juin 2026, les contrats à terme sur le cuivre s'échangeaient à environ 6,5 USD la livre, soit une hausse de 10,2 % sur un an par rapport aux 5,9 USD de l'année précédente. Cette progression est alimentée par des ruptures d'approvisionnement minier, des stockages stratégiques liés aux tarifs douaniers américains et la demande croissante issue de l'électrification elle-même. Pour les fabricants de faisceaux de câbles, cette évolution impacte directement les marges.

MSWIL produit des faisceaux de câbles et des systèmes de distribution électrique pour les constructeurs automobiles. Si l'entreprise est idéalement positionnée sur un segment porteur, la croissance de l'activité ne se traduit pas encore par une progression équivalente des résultats.

Hausse des volumes, stagnation des rendements

Pour l'exercice fiscal 2026, le chiffre d'affaires de la société a bondi de 23,2 % sur un an, atteignant 114,8 milliards INR contre 93,2 milliards INR. Cette solide performance commerciale a été portée par la hausse des volumes, tandis que les prix élevés du cuivre ont gonflé mécaniquement les revenus déclarés grâce aux clauses de répercussion des coûts auprès des clients.

Le constat est toutefois différent à l'examen de la rentabilité. L'augmentation des volumes n'a pas généré de levier opérationnel significatif. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) n'a progressé que de 6,4 % sur un an pour s'établir à 10,6 milliards INR, tandis que le bénéfice net n'a crû que de 3,1 %, passant de 6,1 à 6,3 milliards INR.

Cet écart résume la situation : les cours du cuivre sont restés élevés tout au long de l'année. Comme l'entreprise ne peut répercuter immédiatement ces hausses de coûts sur ses clients, le renchérissement des matières premières a pesé sur les marges avant que les ajustements tarifaires ne puissent être recouvrés.

Une décote justifiée par les fondamentaux

Le titre MSWIL a reculé de 21,5 % au cours des 12 derniers mois. À 38,1 INR, l'action évolue nettement sous son plus haut de 52 semaines (53,6 INR), un écart qui traduit l'hésitation des investisseurs au-delà de la simple volatilité du marché.

La valeur se négocie actuellement à 32,6 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) sur la base des prévisions de résultats pour l'exercice 2027, soit une décote notable par rapport à sa moyenne sur trois ans de 41,0x. Cette décote reflète précisément les données financières : une croissance rapide du chiffre d'affaires qui ne s'accompagne pas d'une progression proportionnelle des bénéfices.

Le sentiment des analystes reste néanmoins positif. Les 12 experts qui suivent la valeur maintiennent une recommandation favorable, et l'objectif de cours moyen (consensus de marché) fixé à 49,2 INR implique un potentiel de hausse de 29,3 % par rapport aux niveaux actuels.

Les risques pesant sur le scénario de croissance

La volatilité des cours du cuivre constitue le principal facteur de pression. Si les clauses de protection des prix préservent la rentabilité à long terme, les variations brutales du métal rouge peuvent comprimer les marges à court terme. Toute nouvelle flambée des cours, sans mécanisme de récupération plus rapide, creuserait davantage l'écart de rentabilité.

Par ailleurs, le programme d'expansion sur de nouveaux sites (greenfield) introduit une part d'incertitude, la montée en puissance des nouvelles installations demandant du temps. Bien que la demande soit solide, que les flux de trésorerie s'améliorent et que les fondamentaux liés aux véhicules électriques restent intacts, le dossier restera celui d'une croissance inaboutie tant que les marges ne suivront pas la trajectoire du chiffre d'affaires.