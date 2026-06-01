Motorola met la main sur D-Fend Solutions
Motorola Solutions fait part d'un accord définitif pour acquérir D-Fend Solutions, un leader des technologies anti-drones, pour un prix d'achat de 1,5 MdUSD, une transaction qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises et d'autres conditions habituelles.
Publié le 01/06/2026 à 14:04
Celle-ci permet d'assurer la continuité opérationnelle des drones autorisés afin qu'ils accomplissent les missions qui leur sont assignées, tout en isolant et en retirant en toute sécurité les drones intrus de l'espace aérien. Cela contribue à éviter les dommages collatéraux et les interruptions d'activité coûteuses.
La technologie éprouvée sur le terrain de D-Fend a fait l'objet de milliers de déploiements dans plus de 30 pays. L'entreprise a enregistré une croissance annuelle de ses revenus de plus de 50% au cours des trois dernières années et prévoit un chiffre d'affaires de 185 MUSD pour l'exercice 2026.