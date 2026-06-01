Motorola met la main sur D-Fend Solutions

Motorola Solutions fait part d'un accord définitif pour acquérir D-Fend Solutions, un leader des technologies anti-drones, pour un prix d'achat de 1,5 MdUSD, une transaction qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises et d'autres conditions habituelles.

Le groupe souligne que les drones grand public et commerciaux sont de plus en plus utilisés à des fins malveillantes. Sécuriser l'espace aérien contre les drones non autorisés devient ainsi une nécessité mondiale de plus en plus pressante, dans un contexte réglementaire en évolution qui ouvre un accès accru à des solutions comme celle de D-Fend.



Celle-ci permet d'assurer la continuité opérationnelle des drones autorisés afin qu'ils accomplissent les missions qui leur sont assignées, tout en isolant et en retirant en toute sécurité les drones intrus de l'espace aérien. Cela contribue à éviter les dommages collatéraux et les interruptions d'activité coûteuses.



La technologie éprouvée sur le terrain de D-Fend a fait l'objet de milliers de déploiements dans plus de 30 pays. L'entreprise a enregistré une croissance annuelle de ses revenus de plus de 50% au cours des trois dernières années et prévoit un chiffre d'affaires de 185 MUSD pour l'exercice 2026.