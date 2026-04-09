Motorola Solutions se renforce dans l'IA agentique avec HyperYou

Motorola Solutions indique avoir acquis HyperYou, un leader de l'IA conversationnelle et agentique conçue pour réduire la charge des points de réponse de sécurité publique (PSAP) en sous-effectif, en gérant les appels non urgents.

Cette acquisition, dont les modalités financières n'ont pas été divulguées, vient élargir l'utilisation par Motorola Solutions de l'IA agentique dans son portefeuille Command Center et l'IA critique Assist, pour automatiser les flux de travail.



L'entreprise prévoit également de déployer des agents IA spécialisés supplémentaires qui comprennent le contexte des appels au 911, du trafic radio et d'autres sources de données pour prendre des mesures d'urgence.



"Les agents d'assistance peuvent amplifier l'attention humaine et accélérer l'action, donnant aux premiers intervenants plus de temps pour sauver davantage de vies", met en avant Mahesh Saptharishi, vice-président exécutif et directeur technologique.



"Assist fait déjà gagner des heures aux agences de sécurité publique. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous accélérons encore les actions pour réduire l'écart entre le moment où l'appelant compose le numéro de l'aide et celui où celle-ci arrive", poursuit-il.