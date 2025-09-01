Motorola : un nouvelle solution pour les services de secours avec Deutsche Telekom

Deutsche Telekom a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle solution de communication destinée aux services de secours en Allemagne, reposant à la fois sur ses réseaux LTE et 5G.



L'opérateur télécoms indique avoir conclu en ce sens un accord avec l'américain Motorola Solutions avec l'objectif de pouvoir s'appuyer sur sa technologie et sur le principe du 'network slicing' (qui permet au réseau mobile de s'adapter aux usages des clients en vue d'optimiser l'expérience des utilisateurs) afin de proposer des services à large bande critiques pour les missions (MCX).



Cette solution doit permettre de garantir aux forces d'intervention un accès prioritaire au réseau de Deutsche Telekom et permet la transmission de voix et de données en situation opérationnelle.



Le standard dit MCX ('mission-critical services') permet l'échange en temps réel de voix ('push-to-talk'), de données et de vidéo ('push-to-video') pour assurer une communication hautement disponible, sécurisée et priorisée au sein du réseau.



La nouvelle offre doit permettre aux services de police, aux pompiers et aux secours de collaborer de manière fluide, aussi bien via des terminaux 5G/LTE et des smartphones que via des radios.



La technologie a été testée avec succès par Deutsche Telekom aux côtés de la police fédérale et présentée lors du Mobile World Congress 2024 à Barcelone.



Elle est déjà utilisée par certains clients et a passé son premier grand test lors du Championnat d'Europe de football l'an dernier.



Deutsche Telekom fait valoir qu'environ 150.000 policiers utilisent déjà ses solutions en Allemagne, notamment en ce qui concerne les systèmes de commandement et de contrôle.

