Dans le cadre des objectifs de son plan Vision 2030, l'Arabie saoudite opère une transition d'un système géré par l'État vers un modèle porté par le secteur privé. Cette vague massive d'investissements crée une véritable ruée vers l'or pour les acteurs établis tels que Mouwasat. L'entreprise tire parti de cette dynamique en renforçant sa présence dans les grandes métropoles et en se réorientant vers des soins spécialisés à haute valeur ajoutée.

La santé publique est devenue un impératif national en Arabie saoudite. La région joint le geste à la parole lorsqu'il s'agit de financer son système de soins.

Pour l'exercice 2025, le ministère des Finances du Royaume a alloué la somme colossale de 260 milliards de riyals saoudiens (SAR) au secteur de la santé et du développement social, selon la déclaration budgétaire officielle. Le budget approuvé pour 2026 maintient un objectif de 259 milliards de SAR, soit l'allocation la plus élevée de toutes les catégories de secteurs gouvernementaux.

L'impact sur l'économie est tout aussi massif. Les dépenses de santé publiques et privées pour 2025 devraient atteindre 250 milliards de SAR, ce qui représente environ 6% du PIB national de l'Arabie saoudite, d'après le US-Saudi Business Council.

Cet environnement de forte croissance constitue un vent arrière idéal pour Mouwasat. En tant qu'acteur privé majeur, le groupe récolte les fruits du virage gouvernemental vers la privatisation et l'externalisation.

En s'implantant dans des hubs clés comme Riyad et Djeddah, la société capte ces dépenses records au sein d'un marché littéralement dopé par l'accent mis par Vision 2030 sur une économie tirée par le secteur privé.

Une rentabilité en pleine ascension

Mouwasat a clôturé l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires total de 3,2 milliards de SAR, soit un bond de 11,9% en glissement annuel par rapport aux 2,89 milliards de SAR précédents. Plus significatif encore, le bénéfice net a progressé de 27,3% pour atteindre 822,0 millions de SAR. Les services médicaux de base de l'entreprise ont porté la croissance, les revenus de ce segment grimpant de 12,7% à 2,7 milliards de SAR, contribuant à environ 90% de la croissance totale du groupe.

Le résultat opérationnel s'est établi à 880,3 millions de SAR (+21,5% sur un an), bien que la direction subisse la pression de la hausse des coûts salariaux et pharmaceutiques. La base d'actifs de 5,9 milliards de SAR — représentant la valeur totale du portefeuille hospitalier — a progressé de 10,9%.

Si la marge brute a atteint 1,3 milliard de SAR, les marges se sont légèrement contractées à 42,25% en raison des coûts de pré-exploitation du nouvel hôpital de Yanbu.

Le nombre total de visites de patients dans ses établissements s'est élevé à 4,56 millions en 2025, une hausse de 5,8% par rapport aux 4,31 millions de 2024. L'entreprise a également optimisé la rentabilité de ces visites ; le revenu par lit occupé a crû d'environ 4,2% grâce à un mix d'activité favorisant les chirurgies complexes et les traitements spécialisés.

Le rendement du dividende

À 70,5 SAR, le titre a progressé régulièrement de 5,8% au cours des 12 derniers mois, bien qu'il s'échange toujours en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 80,7 SAR.

L'intérêt réside toutefois dans la valorisation. Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 17x pour l'exercice 2026, le titre semble bien meilleur marché que sa moyenne historique sur deux ans de 21,2x, ce qui suggère une sous-évaluation actuelle de l'action.

Les analystes semblent s'accorder sur ce point. Sur les 10 experts suivant la valeur, cinq recommandent l'achat. L'objectif de cours moyen de 89,2 SAR représente un potentiel de hausse de 26% par rapport aux niveaux actuels.

En y ajoutant un rendement du dividende qui devrait passer de 3,3% en 2026 à un solide 3,8% d'ici 2028, le titre offre un rendement régulier pendant que la société poursuit sa stratégie de croissance.

Une pilule parfois amère

Malgré ces perspectives favorables, des risques subsistent. Mouwasat injecte des capitaux considérables dans de nouvelles installations à Riyad, Djeddah et Yanbu, mais ces projets s'accompagnent de coûts initiaux de recrutement et d'équipement qui peuvent peser sur les bénéfices. S'y ajoute la guerre des talents : attirer et fidéliser des médecins et des infirmiers de premier plan devient onéreux, d'autant plus que la concurrence s'intensifie dans les grandes villes.

Enfin, l'entreprise dépendant fortement des assurances et des contrats gouvernementaux (environ 78% de son chiffre d'affaires), toute modification des conditions de remboursement ou tout retard de paiement pourrait fragiliser ses flux de trésorerie.