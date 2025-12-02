TotalEnergies indique que les partenaires du projet Mozambique LNG ont décidé à l'unanimité d'apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe.
En 2020, Mozambique LNG a conclu un accord de financement de projet d'un montant total de 15,4 milliards de dollars avec un pool d'environ 30 prêteurs comprenant des agences de crédit à l'exportation et des banques commerciales.
Compte tenu de la période prolongée de Force Majeure, Mozambique LNG a négocié avec les prêteurs un amendement des accords de financement afin d'aligner la documentation sur le nouveau calendrier du projet.
Après la levée de la Force Majeure et de la volonté du consortium de redémarrer le projet, les partenaires ont décidé de poursuivre sans UKEF et Atradius, car ces deux agences de crédit à l'exportation n'avaient pas encore reconfirmé leur engagement.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
