Créée en 2012 par Marathon Petroleum Corporation (MPC) pour posséder et exploiter des infrastructures énergétiques intermédiaires, la société MPLX LP a dégagé un chiffre d'affaires de 3,04 MdsUSD au premier trimestre, en recul de 2,8% sur un an, contre un consensus FactSet proche de 3,09 MdsUSD. Le bénéfice par part a atteint 0,90 USD, contre 1,10 USD un an plus tôt et une attente de marché d'environ 1,08 USD. Le résultat opérationnel a également reculé, à 1,21 MdUSD, tandis que le bénéfice net attribuable à MPLX a baissé à 912 MUSD.
Cette contre-performance s'explique notamment par des prix plus faibles des liquides de gaz naturel (GNL), la cession des activités Rockies, des effets défavorables liés aux dérivés, l'absence d'un élément client non récurrent et une charge d'intérêts plus élevée. Le segment "Natural Gas and NGL Services" a particulièrement pesé, avec un EBITDA ajusté en baisse de 6% sur un an.
Malgré ces pressions sur les résultats comptables, le marché semble davantage retenir la résilience du profil de génération de trésorerie. Les flux de trésorerie opérationnels ont progressé à 1,35 MdUSD, tandis que le flux de trésorerie distribuable a atteint 1,41 MdUSD, couvrant environ 1,3 fois la distribution trimestrielle.
Dans un environnement toujours favorable aux infrastructures gazières, la direction met en avant une demande de gaz naturel soutenue par les nouvelles capacités de GNL, les centres de données et les besoins du réseau électrique. Le conflit au Moyen-Orient pourrait également soutenir indirectement l'activité, si les tensions énergétiques renforcent la demande internationale pour les exportations américaines de GNL.
MPLX LP est une société en commandite principale diversifiée qui possède et exploite des infrastructures énergétiques intermédiaires et des actifs logistiques et fournit des services de distribution de carburant. Les secteurs de la société comprennent la logistique et le stockage (L&S) et la collecte et le traitement (G&P). Le secteur L&S se consacre principalement à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de pétrole brut, de produits raffinés, d'autres produits à base d'hydrocarbures et d'énergies renouvelables. Le segment L&S comprend également l'exploitation de ses activités de logistique de raffinage, de distribution de carburant et de transport maritime intérieur, de ses terminaux, de ses installations ferroviaires et de ses cavernes de stockage. Le segment G&P assure la collecte, le traitement et le transport du gaz naturel, ainsi que le transport, le fractionnement, le stockage et la commercialisation des liquides de gaz naturel (LGN). Ses actifs comprennent un réseau de pipelines de pétrole brut et de produits raffinés, une entreprise de transport maritime intérieur, des terminaux de produits légers, d'asphalte, de pétrole lourd et des terminaux maritimes, des cavernes de stockage, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.