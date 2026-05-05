MPLX monte malgré des résultats sous les attentes

MPLX LP progresse de 1,4% mardi à Wall Street après la publication de ses résultats du premier trimestre, malgré une publication inférieure aux attentes sur les principaux indicateurs de résultat.

Créée en 2012 par Marathon Petroleum Corporation (MPC) pour posséder et exploiter des infrastructures énergétiques intermédiaires, la société MPLX LP a dégagé un chiffre d'affaires de 3,04 MdsUSD au premier trimestre, en recul de 2,8% sur un an, contre un consensus FactSet proche de 3,09 MdsUSD. Le bénéfice par part a atteint 0,90 USD, contre 1,10 USD un an plus tôt et une attente de marché d'environ 1,08 USD. Le résultat opérationnel a également reculé, à 1,21 MdUSD, tandis que le bénéfice net attribuable à MPLX a baissé à 912 MUSD.



Cette contre-performance s'explique notamment par des prix plus faibles des liquides de gaz naturel (GNL), la cession des activités Rockies, des effets défavorables liés aux dérivés, l'absence d'un élément client non récurrent et une charge d'intérêts plus élevée. Le segment "Natural Gas and NGL Services" a particulièrement pesé, avec un EBITDA ajusté en baisse de 6% sur un an.



Malgré ces pressions sur les résultats comptables, le marché semble davantage retenir la résilience du profil de génération de trésorerie. Les flux de trésorerie opérationnels ont progressé à 1,35 MdUSD, tandis que le flux de trésorerie distribuable a atteint 1,41 MdUSD, couvrant environ 1,3 fois la distribution trimestrielle.



Dans un environnement toujours favorable aux infrastructures gazières, la direction met en avant une demande de gaz naturel soutenue par les nouvelles capacités de GNL, les centres de données et les besoins du réseau électrique. Le conflit au Moyen-Orient pourrait également soutenir indirectement l'activité, si les tensions énergétiques renforcent la demande internationale pour les exportations américaines de GNL.