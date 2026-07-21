MSCI plonge en Bourse après des résultats et des objectifs décevants
MSCI essuie la deuxième plus forte baisse de l'indice S&P 500 ce mardi à la Bourse de New York après avoir fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, une déconvenue à laquelle s'ajoutent des prévisions annuelles décevantes en matière de génération de trésorerie.
Le groupe américain, spécialisé dans la fourniture de données, d'analyses et d'indices financiers, a enregistré des revenus opérationnels en hausse de 867 millions de dollars sur le 2e trimestre, correspondant à une croissance organique de 12,2% d'une année sur l'autre.
A titre de comparaison, le consensus des analystes visait plutôt des revenus de l'ordre de 870 millions de dollars.
MSCI, qui compte des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des banques et des assureurs parmi ses principaux clients, a par ailleurs manqué les estimations du consensus en dégageant une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 62,1%, contre 61,4% un an plus tôt, là où les analystes anticipaient en moyenne 62,9%.
Le bénéfice par action (BPA) s'établit lui à 4,94 dollars, une performance là encore moins bonne que prévu, puisque que le consensus attendait 4,98 dollars.
Seul le taux de rétention rassure
Autre revers, les nouveaux revenus d'abonnements récurrents nets - un indicateur d'activité très suivi - n'ont pas atteint les prévisions du marché, même si le taux de fidélisation des clients (retention rate) dépasse, à 95,3%, le consensus établi à 94,6%.
Du côté des perspectives, le groupe new-yorkais a déclaré viser pour 2026 des dépenses opérationnelles plus lourdes que prévu, entre 1,535 et 1,575 milliard de dollars à comparer à un consensus de 1,521 milliard.
Quant au flux de trésorerie disponible (free cash flow - FCF), il est lui anticipé entre 1,485-1,545 milliard de dollars, là encore en dessous du consensus de 1,614 milliard.
Suite à ces résultats moins bons que prévu et à ces prévisions peu encourageantes, le titre MSCI décrochait de plus de 11% mardi dans les premiers échanges à Wall Street, alors que le S&P 500 gagnait 0,6%. Le titre perd 3% depuis le début de l'année.
MSCI, Inc. est spécialisé dans l'édition d'informations et d'outils d'aide dédiés aux investisseurs institutionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- diffusion d'indices boursiers (57%) : utilisés notamment lors de la création de produits indexés, de l'analyse comparative de la performance, du rééquilibrage et de l'allocation d'actifs ;
- développement de solutions et d'outils d'analyse de marchés (22,8%) : développement de contenus, d'applications et de services de gestion de risques, d'attribution de performance et de gestion de portefeuille ;
- développement d'outils d'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (11,3%) ;
- autres (8,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,4%), Amériques (4,5%), Royaume-Uni (17,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,3%), Japon (4,1%) et autres (11,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.