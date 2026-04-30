MTU Aero en hausse après une publication solide

Le motoriste allemand débute l'année avec des résultats supérieurs au consensus, portés par la maintenance et le militaire. Malgré l'environnement géopolitique incertain, les objectifs 2026 ont été confirmés. Conséquence ? Le titre s'adjuge plus de 1% à Francfort.

MTU Aero Engines a publié un résultat net de 200 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en baisse de 11% mais largement au-dessus du consensus qui visait 95,6 MEUR. Le BPA ressort à 3,59 EUR, là aussi bien supérieur au consensus (2,7 EUR).



En données ajustées, le résultat net ressort à 229 MEUR (+3%) pour un BPA de 4,14 EUR (+4%).



Le chiffre d'affaires ajusté s'établit quant à lui à 2,2 MdsEUR, en hausse de 7% et en ligne avec le consensus. La croissance est tirée par la maintenance (MRO), dont le chiffre d'affaires augmente de 8% à 1,6 MdEUR (et de 20% à taux de change constant en dollar), ainsi que par les activités militaires (+25% à 142 MEUR). L'activité OEM est globalement stable à 621 MEUR : la baisse de 5% dans les moteurs civils (effet devises) est compensée par la forte progression du militaire.



L'EBIT ajusté surpasse le consensus



Par ailleurs, l'EBIT ajusté grimpe de 6% pour atteindre 320 MEUR quand le consensus ciblait 313 MEUR et le free cash flow ressort à 177 MEUR, en croissance de 18%, contre 85 MEUR attendus.



Enfin, le carnet de commandes atteint 31,6 MdsEUR fin mars, en hausse de 7% par rapport à fin 2025, soutenu notamment par les programmes Pratt & Whitney GTF(TM) et V2500.



"Ces résultats reflètent la solidité de notre début d'exercice 2026. Malgré les incertitudes croissantes liées à la situation en Iran, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour 2026", a déclaré le CEO Johannes Bussmann.



MTU confirme d'ailleurs sa guidance pour 2026, visant un chiffre d'affaires ajusté compris entre 9,2 et 9,7 MdsEUR, un EBIT ajusté entre 1,35 et 1,45 MdEUR, et un résultat net ajusté évoluant en ligne avec l'EBIT.



Une publication saluée par les analystes



Évoquant une publication "supérieure aux attentes", Saïma Hussain, qui suit le dossier chez AlphaValue met en avant la "forte génération de cash" mais ajoute que l'absence de relèvement des objectifs et les incertitudes liées au dossier P&W/Airbus "devraient limiter le potentiel à court terme". "Une réaction positive du marché reste néanmoins attendue", ajoute l'analyste.



De son côté, Chloé Lemarie, chez Jefferies, confirme son conseil à l'achat sur le titre MTU Aero Engines, avec un objectif de cours inchangé à 410 EUR. Le bureau d'études souligne que le premier trimestre est "solide", avec un EBIT supérieur de 3% aux attentes et un free cash-flow de 177 MEUR, nettement au-dessus du consensus.



La note indique que cette forte génération de trésorerie a permis une baisse de la dette nette, tandis que les activités MRO et militaire ont compensé une faiblesse du segment OEM commercial.