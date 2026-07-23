MTU Aero Engines annonce avoir enregistré environ 500 millions de dollars de commandes lors du salon aéronautique de Farnborough. Dans le détail, les contrats portent sur des moteurs destinés aux avions court et moyen-courriers, aux appareils long-courriers ainsi qu'aux avions régionaux.
Les commandes dans le segment des monocouloirs et des avions régionaux concernent principalement la famille de moteurs GTF de Pratt & Whitney. British Airways, Tigerair Taiwan et le loueur Jackson Square ont retenu le PW1100G-JM pour des appareils de la famille A320neo, tandis qu'Abra Group, Binter Canarias et Luxair ont commandé des avions Embraer E2 équipés exclusivement du PW1900G.
Dans les long-courriers, Philippine Airlines et AerCap ont sélectionné le moteur GEnx pour respectivement 15 Boeing 787-10 et 15 Boeing 787-9. National Airlines a également commandé 6 moteurs CF6-80C2.
Malgré cette annonce, le titre reculait de 0,7% à Francfort aux alentours de 16h30.
MTU Aero Engines AG figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de modules et de composants pour moteurs d'avions civils et militaires. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs d'avions commerciaux et de turbines à gaz industrielles (67,9%) ;
- vente de modules et de composants pour moteurs d'avions commerciaux et militaires (32,1%). Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs militaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (10,3%), Europe (6,2%), Amérique du Nord (70%), Asie (8,9%) et autres (4,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.