MTU Aero prêt à tester sa pile à hydrogène, le titre réagit

Le motoriste allemand indique avoir franchi plusieurs étapes techniques clés qui vont lui permettre de passer à la prochaine étape : celle des essais. Airbus et l'EASA suivent ces progrès de près... comme les marchés : le titre MTU Aero progresse de 1,3% à la Bourse de Francfort.

MTU Aero Engines annonce avoir franchi plusieurs étapes clés dans le développement de son système de propulsion à pile à combustible à hydrogène dite "Flying Fuel Cell". Les essais des systèmes d'alimentation en hydrogène et en air ont été validés avec succès, ouvrant la voie aux premiers démonstrateurs intégrés, dont les campagnes d'essais débuteront cette année à Munich.



Le groupe construit actuellement une pile à combustible de 350 kW proche d'une version de série ainsi qu'un démonstrateur complet destiné à tester le fonctionnement de l'ensemble du système dans des conditions de vol. En parallèle, le projet européen HEROPS (Hydrogen-Electric Zero Emission Propulsion System) a achevé sa phase de conception et passe à la validation de technologies autour d'un système de 1,8 mégawatt, avec un objectif de montée en puissance jusqu'à 2 à 4 mégawatts.



Sur le plan industriel, MTU et Airbus ont annoncé début juillet leur intention de créer une coentreprise dédiée aux systèmes de propulsion à pile à combustible à hydrogène. Enfin, MTU a renouvelé son partenariat avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) afin de préparer le cadre réglementaire nécessaire à la certification de cette nouvelle technologie.