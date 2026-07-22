MTU Aero prêt à tester sa pile à hydrogène, le titre réagit
Le motoriste allemand indique avoir franchi plusieurs étapes techniques clés qui vont lui permettre de passer à la prochaine étape : celle des essais. Airbus et l'EASA suivent ces progrès de près... comme les marchés : le titre MTU Aero progresse de 1,3% à la Bourse de Francfort.
MTU Aero Engines annonce avoir franchi plusieurs étapes clés dans le développement de son système de propulsion à pile à combustible à hydrogène dite "Flying Fuel Cell". Les essais des systèmes d'alimentation en hydrogène et en air ont été validés avec succès, ouvrant la voie aux premiers démonstrateurs intégrés, dont les campagnes d'essais débuteront cette année à Munich.
Le groupe construit actuellement une pile à combustible de 350 kW proche d'une version de série ainsi qu'un démonstrateur complet destiné à tester le fonctionnement de l'ensemble du système dans des conditions de vol. En parallèle, le projet européen HEROPS (Hydrogen-Electric Zero Emission Propulsion System) a achevé sa phase de conception et passe à la validation de technologies autour d'un système de 1,8 mégawatt, avec un objectif de montée en puissance jusqu'à 2 à 4 mégawatts.
Sur le plan industriel, MTU et Airbus ont annoncé début juillet leur intention de créer une coentreprise dédiée aux systèmes de propulsion à pile à combustible à hydrogène. Enfin, MTU a renouvelé son partenariat avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) afin de préparer le cadre réglementaire nécessaire à la certification de cette nouvelle technologie.
MTU Aero Engines AG figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de modules et de composants pour moteurs d'avions civils et militaires. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs d'avions commerciaux et de turbines à gaz industrielles (67,9%) ;
- vente de modules et de composants pour moteurs d'avions commerciaux et militaires (32,1%). Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, de réparation et de révision de moteurs militaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (10,3%), Europe (6,2%), Amérique du Nord (70%), Asie (8,9%) et autres (4,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.