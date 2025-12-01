Mutares SE & Co KgaA est une société holding basée en Allemagne. Les activités de Mutares consistent en l'acquisition, la transformation et le développement d'entreprises en situation de transition et leur vente ultérieure. La société opère dans quatre secteurs d'activité : Le segment Automotive & Mobility opère dans le monde entier et fournit des équipementiers internationaux renommés pour les voitures particulières et les véhicules commerciaux. Le segment Ingénierie et technologie sert des clients de divers secteurs, notamment les industries de l'énergie et de la chimie, les infrastructures publiques et le secteur ferroviaire, dans les domaines de la construction d'usines et de l'ingénierie mécanique. Le segment des biens et services propose des produits et services spécialisés à des clients issus de divers secteurs. Le segment Retail & Food fabrique et distribue des produits dans divers secteurs, notamment les produits ménagers et l'industrie alimentaire.