Mutares étoffe son pôle Infrastructure avec l'acquisition du suédois M3 Group
Publié le 01/12/2025 à 17:37
Mutares annonce la finalisation de l'acquisition du suédois M3 Group, actif dans le transport pour chantiers d'infrastructure et la location de machines, pour l'intégrer à GDL Anläggning & Miljö (société du portefeuille Mutares, active dans les services liés aux travaux d'infrastructure et aux projets environnementaux) au sein du segment Infrastructure & Special Industry.
L'opération renforce la présence du groupe dans les pays nordiques et vise à générer des synergies opérationnelles ainsi qu'une expansion géographique pour GDL.
M3 Group, qui emploie 44 personnes et s'appuie sur un large réseau de sous-traitants, a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros (35 MEUR).
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Mutares d'accroître son empreinte dans les marchés nordiques de l'infrastructure et de la construction.