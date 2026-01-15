Mwb research relève son conseil à l'achat sur Bayer, objectif porté à 54 euros
mwb research a annoncé jeudi avoir relevé de "conserver" à "achat" sa recommandation sur le titre Bayer, avec un objectif de cours porté de 35 à 54 euros, ce qui représente un potentiel haussier de plus de 30%.
Dans une note de recherche, le bureau d'études fait remarquer que l'équipe de direction du groupe allemand se montre de plus en plus confiante concernant sa capacité à gérer la perte d'exclusivité à venir sur son anticoagulant vedette Xarelto, qui devrait entraîner une baisse des ventes dans les années à venir.
Le cabinet de recherche basé à Hambourg estime toutefois que la croissance de la division pharmaceutique pourrait réaccélérer dès 2027, portée par des produits comme le Nubeqa (cancer de la prostate), le Kerendia (insuffisance cardiaque) ou le Beyonttra (amylose), mais dit aussi miser sur les résultats de la phase III du développement d'asundexian, son anticoagulant de nouvelle génération.
L'analyste, qui prévoit ainsi que la marge opérationnelle da la branche pharma retrouve un niveau d'environ 30% d'ici 2030, signe d'une amélioration significative de la rentabilité, estime que ces éléments favorables l'emportent aujourd'hui sur les risques juridiques, l'endettement élevé ou la forte progression récente du titre.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
