Mwb research confirme son conseil sur Airbus

L'analyste maintient sa note "conserver" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 180 euros.

Selon mwb research, l'abandon du programme d'avion de combat piloté au sein du FCAS par l'Allemagne et la France ne devrait avoir aucun impact significatif sur les résultats d'Airbus, le projet n'ayant pas dépassé la phase de démonstrateur.



Le broker souligne que les revenus liés au FCAS étaient immatériels dans son horizon de prévisions et que le coût de 100 MdsEUR évoqué correspond au programme sur plusieurs décennies, et non à des revenus à court terme pour Airbus.



La note estime que la disparition de ce projet enlève un point de blocage industriel de longue date, tandis que les activités liées au combat cloud et aux drones pourraient se poursuivre. L'histoire d'investissement reste avant tout liée aux livraisons d'avions commerciaux, aux contraintes d'approvisionnement moteurs et au risque sur les objectifs 2026.



Le titre Airbus progresse de 1% aux alentours de 12h30 à Paris.