Mwb research confirme son conseil sur Hensoldt
L'analyste maintient sa note "vendre" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 62 euros.
Publié le 02/06/2026 à 13:40
Selon le broker, le récent relèvement de la guidance de free cash-flow 2026 résulte principalement d'une accélération des acomptes clients liée aux marchés publics allemands et ne modifie pas la thèse d'investissement de fond.
La note souligne également que les initiatives dans le Software-Defined Defence restent encore limitées à l'échelle du groupe et ne justifient pas, à ce stade, une prime de valorisation technologique.