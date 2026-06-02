Mwb research confirme son conseil sur Hensoldt

L'analyste maintient sa note "vendre" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 62 euros.

Selon mwb research, la qualité opérationnelle du groupe et sa bonne exécution dans le secteur de la défense sont déjà largement intégrées dans le cours de Bourse. Le courtier considère en revanche que la valorisation actuelle ne reflète pas suffisamment le risque d'un ralentissement futur du cycle de commandes.



Selon le broker, le récent relèvement de la guidance de free cash-flow 2026 résulte principalement d'une accélération des acomptes clients liée aux marchés publics allemands et ne modifie pas la thèse d'investissement de fond.



La note souligne également que les initiatives dans le Software-Defined Defence restent encore limitées à l'échelle du groupe et ne justifient pas, à ce stade, une prime de valorisation technologique.