Mwb research confirme son conseil sur MTU Aero Engines
L'analyste maintient sa note "achat" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 520 euros.
Publié le 24/04/2026 à 12:29
La note souligne d'ailleurs que même en cas de normalisation en 2026, l'impact resterait limité et temporaire, les chocs passés comme le Covid ou la guerre en Ukraine ayant provoqué des corrections rapidement suivies de rebonds.
D'après le bureau d'études, les fondamentaux demeurent solides, portés par la croissance de la base installée, la hausse tendancielle des heures de vol et une visibilité élevée grâce à un carnet de commandes supérieur à dix ans.