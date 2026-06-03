mwb research juge que le marché sous-évalue fortement le groupe aérien en le valorisant à plus de 50% sous sa valeur de liquidation estimée. Selon lui, la flotte détenue couvre déjà près de 90% de la valeur d'entreprise, tandis que Lufthansa Technik représenterait à elle seule environ 40% de cette valeur.
La note estime que les perturbations subies depuis 2019 (Covid, guerre en Ukraine, tensions géopolitiques et chocs macroéconomiques) sont excessivement intégrées dans le cours de Bourse. mwb research privilégie un scénario de normalisation de l'activité et considère que le marché extrapole à tort ces difficultés comme un état permanent.
Le broker met par ailleurs en avant le renouvellement de la flotte, susceptible d'améliorer mécaniquement les marges, ainsi que les synergies attendues de l'intégration d'ITA Airways, qui soutiennent des prévisions supérieures à celles du consensus.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne qui propose des services de transport aérien de passagers et de fret à l'échelle mondiale. Les segments d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance, la réparation et la révision (MRO) ainsi que la restauration. Le segment des compagnies aériennes de passagers comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion de conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, ainsi que la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un prestataire mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Restauration comprend la restauration traditionnelle et la vente à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.