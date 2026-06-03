Mwb research initie le suivi à l'achat de Lufthansa

L'analyste initie la couverture du titre Deutsche Lufthansa AG avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 21 euros, soit un potentiel de hausse de 152,4% par rapport au cours actuel.

mwb research juge que le marché sous-évalue fortement le groupe aérien en le valorisant à plus de 50% sous sa valeur de liquidation estimée. Selon lui, la flotte détenue couvre déjà près de 90% de la valeur d'entreprise, tandis que Lufthansa Technik représenterait à elle seule environ 40% de cette valeur.



La note estime que les perturbations subies depuis 2019 (Covid, guerre en Ukraine, tensions géopolitiques et chocs macroéconomiques) sont excessivement intégrées dans le cours de Bourse. mwb research privilégie un scénario de normalisation de l'activité et considère que le marché extrapole à tort ces difficultés comme un état permanent.



Le broker met par ailleurs en avant le renouvellement de la flotte, susceptible d'améliorer mécaniquement les marges, ainsi que les synergies attendues de l'intégration d'ITA Airways, qui soutiennent des prévisions supérieures à celles du consensus.