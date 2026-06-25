Hier, le titre Renk a perdu plus de 7% à Francfort, pris dans les remous de l'abandon du programme de frégates F126 par Berlin. Ce matin, mwb research juge le repli du titre comme "excessif" et rappelle que l'exposition de Renk se limitait à un risque potentiel d'environ 20 MEUR, par ailleurs susceptible d'être compensé par d'éventuelles indemnités.
Le broker ajoute par ailleurs que le passage du programme F126 à l'autre programme de frégate MEKO A200 pourrait même générer une opportunité supplémentaire de 30 à 40 MEUR.
Dans sa note, mwb research précise que les prises de commandes de Renk pourraient aussi dépasser 500 MEUR au 2e trimestre a condition que les décisions d'investissement allemandes dans les systèmes terrestres soient accélérées, tandis que les marges de l'activité Vehicle Mobility Systems devraient demeurer solides.
Le bureau d'études réduit néanmoins son objectif de cours, après avoir revu à la baisse ses hypothèses de ventes à l'horizon 2030. Il estime que certaines hypothèses de volumes sur les programmes Boxer et Leopard sont trop ambitieuses, mais considère toujours que les fondamentaux de Renk liés au réarmement demeurent "intacts".
Renk Group AG est une société basée en Allemagne. La société opère dans trois segments d'activité qui fabriquent des produits et des composants essentiels pour la sécurité et la défense : Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) et Slide Bearings (SB). Le segment VMS est spécialisé dans les transmissions pour véhicules militaires à chenilles, tels que les chars de combat et les véhicules de combat d'infanterie, ainsi que dans les moteurs, les systèmes de suspension, les transmissions finales et les composants électriques destinés aux véhicules militaires. Dans le segment M&I, la société propose des technologies pour les réducteurs et des solutions d'accouplement et d'embrayage destinées aux forces navales, à la marine marchande et aux applications industrielles, telles que des solutions de propulsion combinant des sources d'énergie standard, notamment des moteurs diesel, des turbines à gaz et des combinaisons hybrides-électriques. Dans le segment SB, la société propose des paliers lisses standardisés (e-bearings) pour les machines électriques et des paliers lisses standard à lubrification hydrodynamique, destinés aux applications maritimes civiles commerciales.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.