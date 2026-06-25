Mwb research passe à l'achat sur Renk

L'analyste relève sa note de "conserver" à "acheter" sur le spécialiste allemand de la défense, un conseil assorti d'un objectif de cours revu à la baisse, de 53 à 50 euros.

Hier, le titre Renk a perdu plus de 7% à Francfort, pris dans les remous de l'abandon du programme de frégates F126 par Berlin. Ce matin, mwb research juge le repli du titre comme "excessif" et rappelle que l'exposition de Renk se limitait à un risque potentiel d'environ 20 MEUR, par ailleurs susceptible d'être compensé par d'éventuelles indemnités.



Le broker ajoute par ailleurs que le passage du programme F126 à l'autre programme de frégate MEKO A200 pourrait même générer une opportunité supplémentaire de 30 à 40 MEUR.



Dans sa note, mwb research précise que les prises de commandes de Renk pourraient aussi dépasser 500 MEUR au 2e trimestre a condition que les décisions d'investissement allemandes dans les systèmes terrestres soient accélérées, tandis que les marges de l'activité Vehicle Mobility Systems devraient demeurer solides.



Le bureau d'études réduit néanmoins son objectif de cours, après avoir revu à la baisse ses hypothèses de ventes à l'horizon 2030. Il estime que certaines hypothèses de volumes sur les programmes Boxer et Leopard sont trop ambitieuses, mais considère toujours que les fondamentaux de Renk liés au réarmement demeurent "intacts".