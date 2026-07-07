Selon le broker, la désignation de TKMS comme soumissionnaire privilégié pour le programme canadien de sous-marins pourrait déboucher sur un contrat dépassant 15 MdsEUR, pour un programme total estimé à plus de 60 MdsCAD (37 MdsEUR) renforçant la visibilité du carnet de commandes jusque dans les années 2040.

La note estime que ce succès était largement sous-évalué par le marché et conduit à relever les prévisions de croissance annuelle moyenne à 13%, contre 10% dans les objectifs du groupe, tout en anticipant un relèvement des perspectives.

Enfin, mwb research souligne que, malgré les risques liés à la finalisation du contrat et à son exécution, TKMS reste sa valeur allemande de défense préférée.

Le titre cède malgré tout plus de 3% à Francfort, subissant des prises de bénéfices après son bond de 11% enregistré la veille.