Mwb research relève sa cible sur TKMS

L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre TKMS, avec un objectif de cours relevé de 125 à 135 EUR.

Selon le broker, la désignation de TKMS comme soumissionnaire privilégié pour le programme canadien de sous-marins pourrait déboucher sur un contrat dépassant 15 MdsEUR, pour un programme total estimé à plus de 60 MdsCAD (37 MdsEUR) renforçant la visibilité du carnet de commandes jusque dans les années 2040.



La note estime que ce succès était largement sous-évalué par le marché et conduit à relever les prévisions de croissance annuelle moyenne à 13%, contre 10% dans les objectifs du groupe, tout en anticipant un relèvement des perspectives.



Enfin, mwb research souligne que, malgré les risques liés à la finalisation du contrat et à son exécution, TKMS reste sa valeur allemande de défense préférée.



Le titre cède malgré tout plus de 3% à Francfort, subissant des prises de bénéfices après son bond de 11% enregistré la veille.