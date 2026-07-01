Mwb research relève son conseil sur Airbus, le titre grimpe

L'analyste passe de "conserver" à "acheter" sur le titre de l'avionneur européen, tandis que l'objectif de cours est porté de 180 à 215 euros.

Selon le broker, les livraisons de 87 avions commerciaux en juin devraient porter les livraisons du deuxième trimestre à environ 235 appareils, un niveau record qui écarte le risque d'un abaissement des objectifs annuels.



La note indique que l'estimation de livraisons pour 2026 est relevée à 870 appareils, en ligne avec la guidance du groupe ("environ 870"), après deux mois consécutifs de forte accélération malgré les contraintes persistantes sur les moteurs Pratt & Whitney.



Le bureau d'études estime que le scénario opérationnel s'est amélioré et ne s'attend plus à une révision en baisse des objectifs. Il souligne toutefois que sa thèse de long terme sur COMAC comme risque structurel pour les bénéfices à partir du milieu des années 2030 demeure inchangée.



Porté par cette analyse positive, le titre progressait de 2% à la Bourse de Paris en début d'après-midi.