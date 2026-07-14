Mycronic et Hapag-Lloyd relèvent leurs objectifs, Evotec et Ericsson déçoivent

Séance contrastée sur les marchés européens. Côté hausses, Mycronic s'envole de 13% après des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, tandis que Hapag-Lloyd (+6,5%) relève ses prévisions annuelles sur fond de fret porteur et que le secteur pétrolier, BP en tête, profite du rebond du brut alimenté par les tensions américano-iraniennes. A l'opposé, Evotec dévisse de 31%, sanctionné par un sévère avertissement sur ses perspectives 2026, alors qu'Ericsson (-7%) et Vossloh (-8%) déçoivent également.

Actions en hausse



Mycronic (+13%) : l'action du Suédois, qui vend des équipements de production électronique, bénéficie de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026, fort bien accueillis. Les ventes et la rentabilité ont nettement dépassé les attentes.



Hapag-Lloyd (+6,5%) : le transporteur maritime relève ses prévisions de résultats face à la hausse de la demande et des taux de fret. Le groupe prévoit désormais un excédent brut d'exploitation (EBITDA) pour l'ensemble de l'année compris entre 2,7 milliards et 3,7 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 1,1 milliard à 3,1 milliards de dollars.



IMCD (+5%) : le distributeur néerlandais de spécialités chimiques profite d'un relèvement de recommandation d'UBS, qui passe de neutre à acheter et rehausse son objectif de cours de 85 à 100 euros, signalant un regain de confiance dans les perspectives du groupe.



Salzgitter (+4%) : le sidérurgiste allemand grimpe après que Jefferies a relevé sa recommandation de conserver à acheter, rehaussant dans le même mouvement son objectif de cours de 55 à 66 euros. Le bureau d'études voit dans l'entreprise une des principales bénéficiaires des mesures protectionnistes de l'UE dans l'acier.



BP Plc (+3%) : le major pétrolier britannique profite d'un net rebond des cours du brut, alimenté par un regain de tensions militaires entre les Etats-Unis et l'Iran qui ravive les craintes de perturbations des flux pétroliers mondiaux. L'ensemble du secteur énergétique européen est entraîné dans la hausse. BP a par ailleurs fait un point préliminaire sur son activité au T2, en anticipant une baisse de sa production amont, conformément à ses prévisions.



Actions en baisse



Evotec (-31%) : douche froide pour le CRO allemand, qui a révisé en nette baisse ses perspectives annuelles. Le groupe abaisse son objectif de chiffre d'affaires 2026 à 570-610 millions d'euros, contre une fourchette antérieure de 700-780 millions, et anticipe désormais un EBITDA ajusté négatif compris entre -70 et -105 millions d'euros, en raison de reports de paiements de jalons et de retards dans la conclusion de nouveaux accords stratégiques.



Vossloh (-8%) : le spécialiste allemand des systèmes de fixation ferroviaire est sanctionné après avoir annoncé, ce matin, des perspectives révisées à la baisse, tant pour son chiffre d'affaires que pour ses bénéfices. Cette révision des objectifs annuels déçoit les investisseurs et alimente les craintes quant à la solidité de la demande dans le secteur ferroviaire.



Ericsson (-7%) : le géant suédois des équipements de télécommunications pâtit de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026, qui font apparaître un recul de 6% du chiffre d'affaires et un bénéfice net en repli de 12%, affecté par la contraction des ventes. Si le BPA trimestriel dépasse les attentes des analystes, le repli marqué des revenus semestriels pèse sur le sentiment des investisseurs.



Finnair (-6%) : le titre subit deux dégradations. OP Corporate Bank passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours toutefois relevé de 3 à 3,60 EUR, pendant que Nordea Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 3,80 EUR.