Derrière son nom encore discret pour le grand public se cache un acteur suédois d'une importance disproportionnée dans l'électronique mondiale : un fournisseur d'équipements de très haute précision sans lesquels une partie des écrans, des semi-conducteurs, des cartes électroniques et, de plus en plus, des infrastructures liées à l'IA ne pourraient pas être produits dans les mêmes conditions de performance. Capitalisé à un peu plus de 4,5 Mds EUR, le groupe avance avec la sobriété des industriels de niche et la rentabilité de ceux qui occupent des positions que l'on ne conteste pas facilement.

Le cœur historique de Mycronic reste la division Pattern Generators, véritable joyau du groupe. Elle conçoit des mask writers laser et des systèmes de métrologie destinés à la fabrication de photomasques pour les écrans et les semi-conducteurs. Or le photomasque n’est pas un accessoire : c’est la matrice critique qui permet de transférer le design sur le wafer ou sur les substrats d’affichage. Mycronic y occupe une place de tout premier rang. Tous les fabricants d’écrans utilisent des photomasques produits avec ses machines, tandis qu'une large majorité des semi-conducteurs mondiaux reposent aussi sur des photomasques issus de mask writers laser. En 2025, cette division a généré 3 232 MSEK de chiffre d’affaires et 1 623 MSEK d'EBIT, soit une marge remarquable de 50,2%. C'est cette combinaison de domination technologique, de barrières à l’entrée et de profitabilité qui donne au dossier sa colonne vertébrale.

Mais réduire Mycronic à ce seul métier serait manquer l'essentiel : le groupe a méthodiquement construit un modèle plus large, plus résilient et mieux exposé aux grandes tendances de l’électronique. Sa division PCB Assembly Solutions adresse l’assemblage flexible de cartes électroniques avec une offre complète allant du jet printing au pick-and-place, en passant par l’inspection 3D et le software de pilotage des lignes SMT. Ce segment s’adresse notamment à des secteurs où la complexité compte plus que les volumes : défense, médical, aérospatial, industrie. Certes, 2025 a été plus difficile en Europe, et la marge est descendue à 5,8%, mais la division a gagné des parts de marché dans un marché baissier, ce qui est souvent le meilleur signal opérationnel à surveiller dans une phase de creux. Le groupe reste très exposé à l'Asie et notamment à la Chine qui pèse 46% des ventes.

Le troisième pilier, High Volume, donne à Mycronic une exposition directe à l’électronique grand public, aux véhicules électriques et à certaines applications semi-conducteurs. Ici, le groupe fournit notamment des systèmes de dispensing et de conformal coating. Ce sont des technologies moins visibles, mais absolument décisives pour protéger les composants, gérer la thermique et fiabiliser les modules électroniques. Le fait qu’un véhicule électrique sur cinq embarque des solutions High Volume illustre bien la profondeur de cette niche. En 2025, la division a affiché 1 720 MSEK de ventes, en hausse de 20%, avec une marge EBIT de 15,5%, tout en poursuivant son expansion hors de Chine via une nouvelle usine en Thaïlande.

Enfin, Global Technologies est devenu le laboratoire de croissance externe et de diversification du groupe. On y trouve le test de PCB, le die bonding, la photonique, le plasma et désormais le Magnetic Test. Cette division est particulièrement intéressante car elle capte plusieurs poches de croissance liées à l’IA : test de PCB complexes pour serveurs, assemblage ultra-précis de composants optiques pour interconnexions rapides, nettoyage plasma pour packaging avancé, tests MRAM et capteurs magnétiques. En 2025, les ventes y ont bondi de 43% à 1 632 MSEK et l’EBIT a quasiment doublé. C’est la preuve que la diversification de Mycronic n’est plus une promesse théorique, mais une réalité financière.

Le business model est, au fond, d’une grande qualité. Mycronic vend des équipements critiques à des clients B2B spécialisés, souvent peu médiatisés, puis monétise sur la durée une base installée de plus de 35 000 systèmes via le service, les pièces et le support. L'aftermarket représente désormais 25% des ventes du groupe, soit 1 977 MSEK en 2025. Cette brique récurrente amortit la cyclicité naturelle des ventes d’équipements et donne une meilleure visibilité que ne le suggère la seule lecture des commandes trimestrielles. À l’échelle du groupe, Mycronic a réalisé 7 938 MSEK de chiffre d’affaires, 7 757 MSEK de prises de commandes et 1 940 MSEK d’EBIT en 2025, tout en consacrant 994 MSEK à la R&D, soit 13% des ventes. Peu d'industriels de niche combinent à ce point croissance, innovation et discipline financière.

Nous sommes positifs sur le titre avant la publication du 24 avril 2026. Cette conviction est alimentée par le flux récent de commandes. Le 14 avril, ils ont annoncé une commande pour un traceur de masques SLX personnalisé auprès d'un nouveau client, d'un montant de USD 27 M à 30 M, livrable en 2028. Ces derniers mois, le groupe a aussi communiqué sur plusieurs autres commandes SLX, dont une pour un nouveau client en Asie et deux autres pour des clients existants. Mis bout à bout, ces éléments suggèrent une dynamique commerciale soutenue dans Pattern Generators, et renforcent l’idée que les prises de commande pourraient surprendre favorablement. C’est une inférence, pas une certitude, mais elle nous paraît fondée.