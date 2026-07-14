Mycronic s'envole après un objectif de chiffre d'affaires annuel relevé
Mycronic s'envole de 13,7% à 335 SEK à Stockholm, la société d'équipements pour l'industrie électronique ayant relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2026 à 9,25 MdsSEK, contre 8,75 MdsSEK en estimation précédente, à l'occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre.
Sur les six premiers mois de l'année, elle a dégagé un BPA en hausse de 16,5% à 6,36 SEK, avec une marge d'EBIT en amélioration d'un point à 33%, pour des revenus en croissance de 17% à 4,92 MdsSEK, tandis que les prises de commandes ont bondi de 61% à près de 5,45 MdsSEK.
Sur le seul 2e trimestre 2026, les prises de commandes ont plus que doublé (+119%) pour atteindre un niveau record de près de 2,92 MdsSEK, toutes les divisions ayant enregistré une progression, selon le chief executive officer Anders Lindqvist.
"Cette évolution a été particulièrement portée par une contribution exceptionnelle de Global Technologies, une forte croissance de High Volume et une progression significative de Pattern Generators par rapport à un trimestre comparable faible de l'année précédente", précise-t-il.
Mycronic AB (publ), anciennement Micronic Mydata publ AB, est une entreprise suédoise active dans l'industrie électronique. Les activités de la société sont divisées en deux segments. Le segment des solutions d'assemblage développe, fabrique et commercialise des équipements de montage en surface avancés pour la production d'électronique flexible. L'équipement est utilisé pour la projection sans pochoir de pâte à braser sur les cartes de circuits imprimés (PCB) et le montage en surface de composants électroniques sur les PCB. Le domaine d'activité des générateurs de motifs se subdivise en deux catégories : les graveurs de masques et les graveurs directs. Il développe, fabrique et commercialise une gamme de générateurs de motifs laser pour la production de photomasques et de produits électroniques. Les systèmes sont utilisés par les entreprises d'électronique pour la fabrication d'écrans et de semi-conducteurs. Elle développe également des systèmes d'assemblage et de test de modules de caméras (CMAT), principalement pour l'industrie automobile. Elle exerce ses activités en France, à Singapour, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, entre autres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.