|Tops / Flops de la semaine
TOPS Europe
Electrolux +21,64% : le suédois de l'électroménager a fait mieux que prévu au deuxième trimestre, son plan d'économies portant ses fruits. Une performance d'autant plus remarquée qu'elle survient alors que la demande américaine s'essouffle nettement.
Alten +24,34% : le groupe d'ingénierie et de conseil technologique repart de l'avant, porté par un regain d'activité qui l'amène à relever ses perspectives annuelles. Bernstein salue la copie, maintient sa surperformance et pousse son objectif à 140 EUR.
Clariant +23,23% : belle éclaircie pour le chimiste de spécialités suisse, grâce à un tribunal d'Amsterdam qui est venu balayer la plainte déposée par Shell, levant d'un coup un risque juridique de taille. L'élan se confirme avec des objectifs 2026 réaffirmés et un bénéfice net en hausse au premier semestre, malgré des ventes en repli.
Mondi +22,32% : le britannique de l'emballage et du papier signe un semestre au-dessus des attentes, son EBITDA sous-jacent du deuxième trimestre coiffant le consensus d'environ 4% grâce aux hausses de prix et à la chasse aux coûts. La direction voit le marché s'améliorer au second semestre et rabote ses investissements annuels à environ 500 MEUR, de quoi conforter les investisseurs sur la solidité du redressement.
Kering +17,29% : quoi de mieux qu'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes pour réveiller la maison mère de Gucci et Saint Laurent ? Le deuxième trimestre renoue avec la croissance après onze trimestres de repli, Gucci amorçant son redressement avec une marge en hausse d'un point, tandis que toutes les divisions dépassent les prévisions de rentabilité.
Sopra Steria +18,14% : voilà de quoi rassurer un secteur ébranlé par les avertissements d'Accenture et IBM. Le groupe de services numériques s'envole après un premier semestre au-dessus des attentes et relève son objectif de croissance organique 2026 à 2-2,5 %, porté par la défense, l'aéronautique et le secteur public en France.
Sika AG +16,68% : le chimiste suisse de la construction accélère nettement au 2e trimestre et relève sa prévision de croissance des ventes 2026 à 3-6 %. Des gains de parts de marché dans un secteur pourtant atone, qui déclenchent une salve de révisions haussières, JP Morgan passant à surpondérer avec un objectif à 215 CHF.
FLOPS Europe
Universal Music Group -21,89% : le numéro un mondial de la musique est lourdement sanctionné après la publication de ses résultats semestriels. Le marché retient surtout le net ralentissement des revenus issus des abonnements, principal moteur de croissance du groupe. Dans son sillage, Vivendi, premier actionnaire, accuse une correction de 13% sur la semaine.
Rentokil -19,06% : le spécialiste mondial de la lutte antiparasitaire plonge après une publication semestrielle jugée décevante. Les investisseurs sanctionnent surtout le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord, un marché clé dans la stratégie de développement du groupe britannique, où les attentes étaient élevées.
SES -17,9% : l’opérateur satellitaire dévisse après des résultats semestriels inférieurs aux attentes, malgré la confirmation de ses objectifs annuels. La pression est renforcée par New Street Research, qui dégrade le titre de neutre à vendre, tout en relevant son objectif de cours à 6,40 EUR.
Schaeffler -11,15% : l'équipementier automobile allemand chute après avoir abaissé ses objectifs de ventes pour 2028, invoquant une dégradation du marché automobile. Ce nouvel avertissement sur les perspectives pèse lourdement sur le titre en fin de semaine.
Adidas -8,18% : l'équipement sportif allemand pâtit jeudi d'une publication trimestrielle reçue froidement par le marché. Les investisseurs restent prudents malgré la dynamique commerciale générée par la Coupe du monde. Cette euphorie n'a pas suffi à compenser les inquiétudes sur la trajectoire du groupe.
TOPS US
Garmin +20,88% : rien ne semble arrêter le fabricant de montres GPS, qui dépasse largement les attentes au deuxième trimestre, chiffre d'affaires comme bénéfice par action. Le groupe relève dans la foulée ses objectifs 2026 et vise désormais 8,05 MdsUSD de chiffre d'affaires et 10 USD de bénéfice par action, au-dessus du consensus.
Microsoft +21,75% : quand le géant du logiciel publie, c'est toute la cote qui suit. Des prévisions de croissance d'Azure bien au-dessus des attentes de Wall Street propulsent le titre vers un gain de capitalisation record en une séance, plus de 485 MdsUSD, la preuve enfin apportée que les investissements massifs dans l'IA commencent à rapporter.
Oracle +12,94% : le géant américain des logiciels d'entreprise s'envole après avoir élargi sa collaboration avec Google Cloud, qui met les modèles Gemini à disposition dans son AI Agent Studio et alimentera l'IA embarquée de Fusion Applications et NetSuite.
FLOPS US
Sandisk -15,43% : le fabricant de mémoires NAND chute dans le sillage du secteur de la mémoire. L’entrée en Bourse spectaculaire de ChangXin Memory Technologies sur le marché STAR de Shanghai ravive les craintes d’une montée en puissance de la concurrence chinoise et d’une pression future sur les prix. La publication de résultats record de SK Hynix, jugés insuffisants face aux attentes, a prolongé la vague vendeuse sur le secteur.
Meta -6,47% : la maison mère de Facebook et Instagram plonge après des résultats trimestriels mal accueillis. Le bénéfice par action ressort à 6,18 USD, nettement sous les attentes ,et la trésorerie disponible chute de 91% à 784 MUSD, pénalisée par l’envolée des dépenses liées à l’IA. Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre déçoivent également.
|Matières premières
Matières premières :
Energie : Le marché pétrolier marque une phase de consolidation après un repli d’environ 10 dollars cette semaine, le Brent évoluant désormais autour de 90 USD le baril. Les prix continuent néanmoins d’intégrer une prime de risque significative liée aux tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le détroit d’Ormuz demeure toujours le point de vigilance du moment : bien que le trafic pétrolier montre des signes de reprise, il reste nettement inférieur à ses niveaux habituels. En mer Rouge, les attaques des Houthis continuent également de perturber la navigation dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb. Par ailleurs, l’OPEP+ pourrait interrompre ses relèvements de production après la hausse attendue en septembre. Toutefois, tant que les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient affecteront les flux physiques, l’impact des ajustements de quotas sur les prix devrait rester limité.
Métaux : L’or reste principalement influencé par l’évolution du dollar et des rendements obligataires. En léger repli cette semaine, il se maintient néanmoins au-dessus de 4 000 USD l’once après la décision de la Réserve fédérale de laisser ses taux inchangés entre 3,50% et 3,75%. Les anticipations de politique monétaire américaine demeurent le principal moteur du marché : des taux durablement élevés pèsent sur l’attrait de l’or, qui ne délivre aucun rendement. L’attention des investisseurs se tourne ainsi vers les prochaines statistiques d’inflation aux États-Unis. Le cuivre conserve pour sa part une orientation favorable. Le contrat trois mois du LME évolue autour de 13800 USD la tonne, soutenu par des stocks limités et une demande chinoise toujours robuste.
Produits agricoles : À Chicago, le blé marque une phase de consolidation malgré la persistance des tensions en mer Noire. Les récentes attaques visant des navires et des infrastructures portuaires en Ukraine et en Russie entretiennent les inquiétudes concernant les exportations de la région. Le blé cède du terrain et revient à 655 cents le boisseau, tandis que le maïs recule à 466 cents (échéance septembre 2026).
|Macroéconomie
Macro : Sans surprise, la Fed a laissé ses taux inchangés mercredi soir. Mais c’est surtout le discours de Kevin Warsh qui a beaucoup fait réagir. A force de ne rien dire, les investisseurs commencent sérieusement à douter de sa volonté de relever les taux pour lutter contre l’inflation. Un problème de crédibilité d’autant plus important qu’il a été nommé à son poste par Donald Trump, un président qui ne cesse de réclamer des taux plus bas. Trois membres du FOMC ont voté pour un relèvement de taux et la pression monte déjà pour une hausse de taux en septembre. La probabilité de ce scénario est actuellement autour de 60%, selon l’outil FedWatch du CME. La Fed peut néanmoins se satisfaire d’un chiffre d’inflation un peu plus faible qu’attendu. Le PIB du deuxième trimestre est lui ressorti en progression de 1.5%, contre 2% attendus. Mais la dynamique sous-jacente de l’économie américaine reste très solide grâce à une consommation résiliente et au boom des investissements liés à l’IA.
Crypto : Le bitcoin recule de -2,5% cette semaine et revient flirter avec les 63 500 USD. Après avoir subi un mois de juin catastrophique, avec une baisse de -20%, le BTC a rebondi de +8,81% en juillet. Pas de quoi rattraper la dégringolade du mois précédent, mais suffisamment pour permettre aux crypto-investisseurs de respirer un peu. Les trois derniers marchés baissiers du bitcoin ont duré en moyenne un an. Pour l’instant, il s’apprête à boucler son neuvième mois depuis son pic à 126 000 USD, atteint en octobre dernier. Les statistiques plaident donc en faveur d’une fin d’année encore morose pour la cryptosphère. Et, pour le moment, les signes d’un rebond plus précoce que prévu restent hors des radars. Les autres principales cryptos suivent cette semaine la même tendance que son leader. L’ether (ETH) recule de 3,5 %, à 1 880 USD, Solana (SOL) chute de 4 %, à 76 USD, tandis que le XRP perd 3,5 % et évolue autour de 1,07 USD.
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