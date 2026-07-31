TOPS Europe Electrolux +21,64 % : le suédois de l'électroménager a fait mieux que prévu au deuxième trimestre, son plan d'économies portant ses fruits. Une performance d'autant plus remarquée qu'elle survient alors que la demande américaine s'essouffle nettement. Alten +24,34 % : le groupe d'ingénierie et de conseil technologique repart de l'avant, porté par un regain d'activité qui l'amène à relever ses perspectives annuelles. Bernstein salue la copie, maintient sa surperformance et pousse son objectif à 140 EUR. Clariant +23,23 % : belle éclaircie pour le chimiste de spécialités suisse, grâce à un tribunal d'Amsterdam qui est venu balayer la plainte déposée par Shell, levant d'un coup un risque juridique de taille. L'élan se confirme avec des objectifs 2026 réaffirmés et un bénéfice net en hausse au premier semestre, malgré des ventes en repli. Mondi +22,32 % : le britannique de l'emballage et du papier signe un semestre au-dessus des attentes, son EBITDA sous-jacent du deuxième trimestre coiffant le consensus d'environ 4% grâce aux hausses de prix et à la chasse aux coûts. La direction voit le marché s'améliorer au second semestre et rabote ses investissements annuels à environ 500 MEUR, de quoi conforter les investisseurs sur la solidité du redressement. Kering +17,29 % : quoi de mieux qu'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes pour réveiller la maison mère de Gucci et Saint Laurent ? Le deuxième trimestre renoue avec la croissance après onze trimestres de repli, Gucci amorçant son redressement avec une marge en hausse d'un point, tandis que toutes les divisions dépassent les prévisions de rentabilité. Sopra Steria +18,14 % : voilà de quoi rassurer un secteur ébranlé par les avertissements d'Accenture et IBM. Le groupe de services numériques s'envole après un premier semestre au-dessus des attentes et relève son objectif de croissance organique 2026 à 2-2,5 %, porté par la défense, l'aéronautique et le secteur public en France. Sika AG +16,68 % : le chimiste suisse de la construction accélère nettement au 2e trimestre et relève sa prévision de croissance des ventes 2026 à 3-6 %. Des gains de parts de marché dans un secteur pourtant atone, qui déclenchent une salve de révisions haussières, JP Morgan passant à surpondérer avec un objectif à 215 CHF. FLOPS Europe Universal Music Group -21,89 % : le numéro un mondial de la musique est lourdement sanctionné après la publication de ses résultats semestriels. Le marché retient surtout le net ralentissement des revenus issus des abonnements, principal moteur de croissance du groupe. Dans son sillage, Vivendi, premier actionnaire, accuse une correction de 13% sur la semaine. Rentokil -19,06 % : le spécialiste mondial de la lutte antiparasitaire plonge après une publication semestrielle jugée décevante. Les investisseurs sanctionnent surtout le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord, un marché clé dans la stratégie de développement du groupe britannique, où les attentes étaient élevées. SES -17,9 % : l’opérateur satellitaire dévisse après des résultats semestriels inférieurs aux attentes, malgré la confirmation de ses objectifs annuels. La pression est renforcée par New Street Research, qui dégrade le titre de neutre à vendre, tout en relevant son objectif de cours à 6,40 EUR. Schaeffler -11,15 % : l'équipementier automobile allemand chute après avoir abaissé ses objectifs de ventes pour 2028, invoquant une dégradation du marché automobile. Ce nouvel avertissement sur les perspectives pèse lourdement sur le titre en fin de semaine. Adidas -8,18 % : l'équipement sportif allemand pâtit jeudi d'une publication trimestrielle reçue froidement par le marché. Les investisseurs restent prudents malgré la dynamique commerciale générée par la Coupe du monde. Cette euphorie n'a pas suffi à compenser les inquiétudes sur la trajectoire du groupe. TOPS US Garmin +20,88 % : rien ne semble arrêter le fabricant de montres GPS, qui dépasse largement les attentes au deuxième trimestre, chiffre d'affaires comme bénéfice par action. Le groupe relève dans la foulée ses objectifs 2026 et vise désormais 8,05 MdsUSD de chiffre d'affaires et 10 USD de bénéfice par action, au-dessus du consensus.

Microsoft +21,75 % : quand le géant du logiciel publie, c'est toute la cote qui suit. Des prévisions de croissance d'Azure bien au-dessus des attentes de Wall Street propulsent le titre vers un gain de capitalisation record en une séance, plus de 485 MdsUSD, la preuve enfin apportée que les investissements massifs dans l'IA commencent à rapporter. Oracle +12,94 % : le géant américain des logiciels d'entreprise s'envole après avoir élargi sa collaboration avec Google Cloud, qui met les modèles Gemini à disposition dans son AI Agent Studio et alimentera l'IA embarquée de Fusion Applications et NetSuite.

FLOPS US Sandisk -15,43 % : le fabricant de mémoires NAND chute dans le sillage du secteur de la mémoire. L’entrée en Bourse spectaculaire de ChangXin Memory Technologies sur le marché STAR de Shanghai ravive les craintes d’une montée en puissance de la concurrence chinoise et d’une pression future sur les prix. La publication de résultats record de SK Hynix, jugés insuffisants face aux attentes, a prolongé la vague vendeuse sur le secteur. Meta -6,47 % : la maison mère de Facebook et Instagram plonge après des résultats trimestriels mal accueillis. Le bénéfice par action ressort à 6,18 USD, nettement sous les attentes ,et la trésorerie disponible chute de 91% à 784 MUSD, pénalisée par l’envolée des dépenses liées à l’IA. Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre déçoivent également.