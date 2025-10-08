Alors que les portefeuilles Zonebourse affichent des performances dignes d'un millésime exceptionnel, près de 30% depuis le début de l'année, la question taraude les investisseurs : est-il trop tard pour entrer ? Entre risques géopolitiques, valorisations stratosphériques et conjoncture fragile, le doute s'installe. Pourtant, l'histoire boursière semble donner tort aux prudents.

Des nuages à l'horizon...

Les arguments pour lever le pied ne manquent pas. L'actualité internationale ressemble à un inventaire à la Prévert de tensions : guerre en Ukraine, conflit Israël–Gaza avec risque d'embrasement régional, rivalité sino-américaine sur fond de droits de douane et de semi-conducteurs. Le tout avec un endettement public record. Les États-Unis doivent relever sans cesse leur plafond de dette, ce qui pousse les rendements obligataires à long terme vers le haut. Dans le même temps, l'inflation refuse de retomber à 2%, le marché du travail montre des signes d'essoufflement, et le S&P 500 flirte avec ses plus hauts historiques, sur des valorisations tendues. Autant de signaux qui feraient hésiter le plus téméraire des investisseurs.

… mais une bourse qui s'en moque

Et pourtant, Zonebourse reste investi à 100%. Une posture assumée, et pour cause :

Les crises géopolitiques ont toujours jalonné l'histoire sans entamer durablement la performance des marchés. À long terme, céder à la peur s'est presque toujours révélé être une erreur d'appréciation.

ont toujours jalonné l'histoire sans entamer durablement la performance des marchés. À long terme, céder à la peur s'est presque toujours révélé être une erreur d'appréciation. Les cycles de taux jouent également en faveur des actions : quand les banques centrales baissent la garde, la liquidité réinvestie finit inévitablement par ruisseler vers les marchés boursiers.

jouent également en faveur des actions : quand les banques centrales baissent la garde, la liquidité réinvestie finit inévitablement par ruisseler vers les marchés boursiers. Enfin, les bénéfices des entreprises demeurent le moteur principal des indices. La corrélation est sans appel : là où les profits montent, les marchés suivent, et inversement. Cela explique la sous-performance persistante des mid et small caps américaines depuis 2022.

Acheter les sommets : une hérésie… rentable

Pour les investisseurs tétanisés à l'idée d'acheter le top, une étude publiée par Bloomberg fin 2024 remet les pendules à l'heure. En testant une stratégie simple, acheter le S&P 500 lorsqu'il inscrit un nouveau plus haut sur 52 semaines, puis vendre en clôture sous la moyenne mobile 200 semaines, les auteurs ont obtenu 8 succès sur 10 signaux depuis 1980, pour un gain cumulé de 1800%. Cerise sur le gâteau : le drawdown maximal chute de 56% à 35% par rapport au buy & hold classique.

Autrement dit, acheter les plus hauts n'a rien d'irrationnel, à condition d'avoir un cadre clair.

Et si la peur persiste…

Pour les irréductibles de la prudence, il reste une porte de sortie dorée : l'or. Le métal jaune entre dans une phase de surperformance face au S&P 500, symbole que la diversification a encore son mot à dire.