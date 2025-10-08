Des nuages à l'horizon...
Les arguments pour lever le pied ne manquent pas. L'actualité internationale ressemble à un inventaire à la Prévert de tensions : guerre en Ukraine, conflit Israël–Gaza avec risque d'embrasement régional, rivalité sino-américaine sur fond de droits de douane et de semi-conducteurs. Le tout avec un endettement public record. Les États-Unis doivent relever sans cesse leur plafond de dette, ce qui pousse les rendements obligataires à long terme vers le haut. Dans le même temps, l'inflation refuse de retomber à 2%, le marché du travail montre des signes d'essoufflement, et le S&P 500 flirte avec ses plus hauts historiques, sur des valorisations tendues. Autant de signaux qui feraient hésiter le plus téméraire des investisseurs.
… mais une bourse qui s'en moque
Et pourtant, Zonebourse reste investi à 100%. Une posture assumée, et pour cause :
- Les crises géopolitiques ont toujours jalonné l'histoire sans entamer durablement la performance des marchés. À long terme, céder à la peur s'est presque toujours révélé être une erreur d'appréciation.
- Les cycles de taux jouent également en faveur des actions : quand les banques centrales baissent la garde, la liquidité réinvestie finit inévitablement par ruisseler vers les marchés boursiers.
- Enfin, les bénéfices des entreprises demeurent le moteur principal des indices. La corrélation est sans appel : là où les profits montent, les marchés suivent, et inversement. Cela explique la sous-performance persistante des mid et small caps américaines depuis 2022.
Acheter les sommets : une hérésie… rentable
Pour les investisseurs tétanisés à l'idée d'acheter le top, une étude publiée par Bloomberg fin 2024 remet les pendules à l'heure. En testant une stratégie simple, acheter le S&P 500 lorsqu'il inscrit un nouveau plus haut sur 52 semaines, puis vendre en clôture sous la moyenne mobile 200 semaines, les auteurs ont obtenu 8 succès sur 10 signaux depuis 1980, pour un gain cumulé de 1800%. Cerise sur le gâteau : le drawdown maximal chute de 56% à 35% par rapport au buy & hold classique.
Autrement dit, acheter les plus hauts n'a rien d'irrationnel, à condition d'avoir un cadre clair.
Et si la peur persiste…
Pour les irréductibles de la prudence, il reste une porte de sortie dorée : l'or. Le métal jaune entre dans une phase de surperformance face au S&P 500, symbole que la diversification a encore son mot à dire.