Nacon publie au titre de son 1er semestre 2025-26, un résultat net en hausse de 16,2% à 2,5 millions d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 30,4% a? 4,2 MEUR, soit une marge de 5,3% du chiffre d'affaires (+1,2 point).
L'éditeur de jeux vidéo et fournisseur d'accessoires a vu son Ebitda progresser de 18,7% à 33,6 MEUR, permettant au taux d'Ebitda de croître de 6,3 points à 43,1% pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,4% à 78,1 MEUR.
Fort d'un positionnement sur deux métiers complémentaires, d'une actualité éditoriale fournie et des différentes nouveautés dans l'activité? accessoires, Nacon se dit confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l'exercice 2025-26.
NACON est spécialisé dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo dits AA (jeux dont les ventes se situent entre 200 000 et 3 millions d'exemplaires) sous forme physique et numérique. Le groupe propose des jeux d'action/aventure (Warhammer, The Sinking City, Werewolf, Paranoïa, etc.), des jeux de course (TT Isle of Man, WRC, V-Rally, FIA Truck Racing Championship, Overpass, etc.), des jeux de sport (Rugby20, Tennis World Tour, Tour de France, etc.) et des jeux de simulation (Farmers Dynasty, Bee Simulator, Pro Fishing Simulator, etc.).
En outre, NACON développe une activité de conception et de fabrication d'accessoires de jeux vidéo à destination des PC et des consoles (claviers, souris, tapis, manettes, casques, microphones, volants, fauteuils de jeu, etc.).
