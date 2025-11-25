Nacon améliore ses marges au premier semestre 2025-26

Nacon publie au titre de son 1er semestre 2025-26, un résultat net en hausse de 16,2% à 2,5 millions d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 30,4% a? 4,2 MEUR, soit une marge de 5,3% du chiffre d'affaires (+1,2 point).



L'éditeur de jeux vidéo et fournisseur d'accessoires a vu son Ebitda progresser de 18,7% à 33,6 MEUR, permettant au taux d'Ebitda de croître de 6,3 points à 43,1% pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,4% à 78,1 MEUR.



Fort d'un positionnement sur deux métiers complémentaires, d'une actualité éditoriale fournie et des différentes nouveautés dans l'activité? accessoires, Nacon se dit confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l'exercice 2025-26.