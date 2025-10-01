Bigben Interactive a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 septembre, le seuil de deux tiers des droits de vote de Nacon, au résultat d'une augmentation du nombre total de droits de vote Nacon.
Le fournisseur d'accessoires pour consoles de jeux vidéo a précisé détenir 61 924 391 actions Nacon représentant 107 729 728 droits de vote, soit 56,72% du capital et 66% des droits de vote de cette société d'édition de jeux vidéo.
NACON est spécialisé dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo dits AA (jeux dont les ventes se situent entre 200 000 et 3 millions d'exemplaires) sous forme physique et numérique. Le groupe propose des jeux d'action/aventure (Warhammer, The Sinking City, Werewolf, Paranoïa, etc.), des jeux de course (TT Isle of Man, WRC, V-Rally, FIA Truck Racing Championship, Overpass, etc.), des jeux de sport (Rugby20, Tennis World Tour, Tour de France, etc.) et des jeux de simulation (Farmers Dynasty, Bee Simulator, Pro Fishing Simulator, etc.).
En outre, NACON développe une activité de conception et de fabrication d'accessoires de jeux vidéo à destination des PC et des consoles (claviers, souris, tapis, manettes, casques, microphones, volants, fauteuils de jeu, etc.).
