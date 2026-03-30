Nanobiotix dans le rouge malgré des données positives issues d'un essai de phase 2

Nanobiotix s'affiche en baisse (-2,45%, à 25,85 euros) après avoir pourtant dévoilé des données positives ce matin d'une étude de phase II évaluant le NBTXR3 combiné à une chimiothérapie concomitante (cCRT) dans le cancer du poumon non à petites cellules de phase III non résécable.

Les premiers résultats ont révélé un taux de réponse objectif de 71,4%, soit 5 patients sur 7, contre une référence historique de 45 à 50% pour la cCRT seule. Le taux de contrôle de la maladie est ressorti à 100%, tandis que le traitement a été bien toléré, sans événement indésirable grave lié au produit observé, et n'a pas impacté la capacité des patients à poursuivre la thérapie prévue.



Pour Jefferies, les ventes maximales mondiales pourraient s'élever à 1,7 milliard de dollars dans cette indication, avec une probabilité de succès de 50%.



En ce qui concerne les prochaines étapes et les études en cours, le recrutement pour la deuxième étape de l'étude est en cours, notamment pour l'optimisation de la dose. Les données sont attendues pour début 2027, ce qui permettra d'évaluer la reproductibilité de la procédure et la durabilité de la réponse.



Pour l'étude de phase III pour le cancer de la tête et du cou, les données intermédiaires pour les patients inéligibles à la chimiothérapie sont attendues au premier semestre 2027. Jefferies mise sur un pic de ventes à 1 milliard de dollars dans cette indication avec une probabilité de succès de 65%.



Au niveau du partenariat avec Johnson & Johnson, Jefferies rappelle que la valeur totale de l'accord s'élève à 2,6 milliards de dollars, avec des redevances pour Nanobiotix allant de 12% à plus de 20%.



La recommandation de la banque d'investissement américaine sur le titre Nanobiotix est à acheter, avec une cible de cours de 21,50 euros, ce qui représenterait un repli d'environ 19% du titre.



De son côté, Stifel est nettement plus optimiste avec un objectif de cours de 45 euros, soit un potentiel de hausse de près de 70%, avec une recommandation à l'achat.



Les analystes voient un potentiel de ventes maximales nettement plus important que leurs confrères de Jefferies à 2,2 milliards d'euros dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules de phase III non résécable.