Nanobiotix dans le rouge malgré des données positives issues d'un essai de phase 2
Nanobiotix s'affiche en baisse (-2,45%, à 25,85 euros) après avoir pourtant dévoilé des données positives ce matin d'une étude de phase II évaluant le NBTXR3 combiné à une chimiothérapie concomitante (cCRT) dans le cancer du poumon non à petites cellules de phase III non résécable.
Les premiers résultats ont révélé un taux de réponse objectif de 71,4%, soit 5 patients sur 7, contre une référence historique de 45 à 50% pour la cCRT seule. Le taux de contrôle de la maladie est ressorti à 100%, tandis que le traitement a été bien toléré, sans événement indésirable grave lié au produit observé, et n'a pas impacté la capacité des patients à poursuivre la thérapie prévue.
Pour Jefferies, les ventes maximales mondiales pourraient s'élever à 1,7 milliard de dollars dans cette indication, avec une probabilité de succès de 50%.
En ce qui concerne les prochaines étapes et les études en cours, le recrutement pour la deuxième étape de l'étude est en cours, notamment pour l'optimisation de la dose. Les données sont attendues pour début 2027, ce qui permettra d'évaluer la reproductibilité de la procédure et la durabilité de la réponse.
Pour l'étude de phase III pour le cancer de la tête et du cou, les données intermédiaires pour les patients inéligibles à la chimiothérapie sont attendues au premier semestre 2027. Jefferies mise sur un pic de ventes à 1 milliard de dollars dans cette indication avec une probabilité de succès de 65%.
Au niveau du partenariat avec Johnson & Johnson, Jefferies rappelle que la valeur totale de l'accord s'élève à 2,6 milliards de dollars, avec des redevances pour Nanobiotix allant de 12% à plus de 20%.
La recommandation de la banque d'investissement américaine sur le titre Nanobiotix est à acheter, avec une cible de cours de 21,50 euros, ce qui représenterait un repli d'environ 19% du titre.
De son côté, Stifel est nettement plus optimiste avec un objectif de cours de 45 euros, soit un potentiel de hausse de près de 70%, avec une recommandation à l'achat.
Les analystes voient un potentiel de ventes maximales nettement plus important que leurs confrères de Jefferies à 2,2 milliards d'euros dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules de phase III non résécable.
Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine ayant développé une approche révolutionnaire dans le traitement du cancer. La société concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d'action physique des nanoparticules qui, sous l'action de la radiothérapie, permettent de maximiser l'absorption des rayons X à l'intérieur des cellules cancéreuses sans augmenter les doses reçues par les tissus sains environnants. Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers via de multiples voies d'administration.
Les ressources de la société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat NBTXR3, qui est le produit de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous sous la marque Hensify®.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.