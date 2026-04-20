Nanobiotix : des données précliniques encourageantes pour Nanoprimer
La société de biotechnologie annonce de nouvelles données précliniques montrant une amélioration de la biodisponibilité systémique ainsi qu'une réduction de la toxicité des immunothérapies à ADN délivrées par LNP après utilisation de sa technologie Nanoprimer.
Une étude préclinique menée chez la souris a évalué le potentiel de la technologie Nanoprimer à surmonter les obstacles habituellement rencontrés par les thérapies administrées via des nanoparticules lipidiques (LNP), généralement rapidement éliminées par le foie.
Les résultats montrent que le prétraitement par Nanoprimer, suivi de l'administration d'un ADN recombinant délivré par LNP (ADN-LNP) destiné à une immunothérapie antitumorale, permet d'améliorer la biodisponibilité systémique. Il s'accompagne également d'une réduction de la toxicité hépatique et de l'inflammation liée à la voie cGAS-STING, par rapport à une administration d'ADN-LNP sans recours au Nanoprimer.
Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine ayant développé une approche révolutionnaire dans le traitement du cancer. La société concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d'action physique des nanoparticules qui, sous l'action de la radiothérapie, permettent de maximiser l'absorption des rayons X à l'intérieur des cellules cancéreuses sans augmenter les doses reçues par les tissus sains environnants. Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers via de multiples voies d'administration.
Les ressources de la société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat JNJ-1900 (NBTXR3), qui est le produit de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.