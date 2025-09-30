Ronneby lance le retrait de Resurs (+15%) du Nasdaq Stockholm après avoir dépassé 90% du capital. Nanobiotix bondit (+13%) sur des données cliniques prometteuses avec JNJ-1900. Puma (+5%) bénéficie d'un relèvement d'Exane BNP Paribas, tandis que Genmab (+4%) grimpe après un nouvel objectif de TD Cowen post-acquisition de Merus.

Actions en hausse

Resurs (+15%) : Ronneby a annoncé détenir plus de 90% des actions de la société suédoise et a sollicité le rachat obligatoire des actions restant en circulation, puis leur retrait de la cote du Nasdaq Stockholm. Le prix de rachat est fixé à 37 SEK.

Nanobiotix (+13%) : petit accès de spéculation sur le dossier, après l'annonce de données positives obtenues en phase précoce avec JNJ-1900, connu précédemment sous le nom NBTXR3. En phase I, l'association entre JNJ-1900 et anti-PD-1 a suscité des espoirs en première ou deuxième ligne chez des patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou récidivant et/ou métastatique. Les résultats justifient la conduite d'essais plus poussés.

Puma (+5%) : Exane BNP Paribas a relevé de sousperformance à neutre sa recommandation sur le dossier ce matin, avec un objectif de cours relevé significativement de 15 à 21 EUR. On notera que le rival Nike publie ce soir à 22h15 heure de Paris ses résultats du T1 2025/2026.

Genmab (+4%) : après avoir encaissé le choc de l'annonce de l'acquisition XXL de Merus hier, le marché trouve que la transaction à 8 milliards de dollar a du sens. La preuve ? TD Cowen a relevé de 1477 à 2015 DKK son objectif de cours.

Valneva (+4%) : la société a annoncé un taux de séroréponse de 95% quatre ans après une vaccination avec une seule dose du vaccin contre le chikungunya. Cela signifie que le vaccin a un effet sur une longue durée, d'autant que les résultats montrent que la séroréponse est élevée chez les plus de 65 ans comme chez les jeunes adultes.

Boliden (+3%) : Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours de 370 à 423 SEK en restant acheteur.

Actions en baisse

Asos (-8%) : le vendeur de mode en ligne a averti que son chiffre d'affaires annuel serait légèrement inférieur aux prévisions du marché, dans un contexte de demande atone. Le groupe anticipe un bénéfice ajusté (EBITDA) dans le bas de la fourchette annoncée, comprise entre 130 et 150 millions de livres (consensus Zonebourse / S&P Capital IQ de 11 analystes : 140,4 MGBP).

Close Brothers (-7%) : le groupe financier britannique a enregistré une perte nette de 100,2 millions de livres sur l'exercice 2025, avec un recul de son revenu net d’intérêts à 568,8 millions. "Les résultats de Close sont pour le moins décousus, avec une série d'ajustements, d'activités abandonnées, d'éléments non récurrents et d'autres éléments", regrette Panmure Liberum, qui pense que la question de la taille de cette entreprise, des bénéfices qu'elle pourra réaliser et de la date de reprise des dividendes reste posée.

Pandora (-3%) : le joaillier danois a annoncé qu’Alexander Lacik prendra sa retraite lors de la prochaine assemblée générale, le 11 mars 2026, après près de sept ans à la tête du groupe en tant que président-directeur général. Il cédera sa place à Berta de Pablos-Barbier, actuelle directrice marketing, qui deviendra la nouvelle CEO.

Valmet (-3%) : Deutsche Bank a réduit d'acheter à conserver sa recommandation sur l'industriel finlandais, dont la valorisation recule de 34 à 30 EUR.

Ubisoft (-3%) : le titre perd les gains accumulés la veille, après un regain d'intérêt pour le secteur consécutif à la spectaculaire opération de rachat d'Electronic Arts par trois fonds d'investissement.