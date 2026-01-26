Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 608 274 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,39% du capital et 5,21% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
