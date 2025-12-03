Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 novembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix, au résultat d'une cession d'actions hors marché.
La banque d'affaires new-yorkaise a précisé détenir, indirectement, 2 111 492 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 4,38% du capital et 4,20% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
Nanobiotix : Goldman Sachs passe sous les 5%
Publié le 03/12/2025 à 16:07
Partager
-0,34 %
+1,42 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager