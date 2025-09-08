Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix et détenir indirectement 0,30% du capital et 0,29% des droits de vote.
La banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nanobiotix hors marché. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.
Nanobiotix : Goldman Sachs passe sous les 5%
Publié le 08/09/2025 à 15:07
