Nanobiotix intègre l'indice Euronext Tech Leaders

La biotech française pionnière des approches physiques en médecine vient de franchir une nouvelle étape symbolique. L'entreprise a annoncé son entrée dans l'indice Euronext Tech Leaders, l'initiative phare de la bourse paneuropéenne visant à accroître la visibilité et l'attractivité des pépites technologiques du Vieux Continent auprès des investisseurs internationaux.

Lancé en 2022, le segment Euronext Tech Leaders regroupe un club restreint d'entreprises cotées, triées sur le volet pour leur profil de forte croissance, leur capacité d'innovation et leur poids dans l'écosystème technologique européen.



Pour Nanobiotix, cette intégration valide sa position à la croisée des nanotechnologies, de la physique et de la médecine. La société développe actuellement un portefeuille de plateformes nanothérapeutiques conçues pour répondre à des besoins médicaux majeurs non satisfaits.



"Notre entrée dans le segment des leaders technologiques d'Euronext reconnaît non seulement les progrès réalisés en tant qu'entreprise, mais aussi le potentiel plus large de l'innovation basée sur la physique pour contribuer de manière significative à l'avenir de la santé", s'est réjoui Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix.



Un accélérateur de visibilité financière



Au-delà du prestige, cette labellisation offre des avantages stratégiques concrets sur les marchés. En rejoignant cette communauté d'innovateurs, Nanobiotix va bénéficier d'un accès privilégié à un large réseau de participants de marché et d'une exposition renforcée lors d'événements exclusifs.



Cette vitrine est conçue pour capter l'intérêt des grands fonds d'investissement internationaux, un atout de taille pour soutenir la croissance et le financement à long terme de la biotech.