La biotech française pionnière des approches physiques en médecine vient de franchir une nouvelle étape symbolique. L'entreprise a annoncé son entrée dans l'indice Euronext Tech Leaders, l'initiative phare de la bourse paneuropéenne visant à accroître la visibilité et l'attractivité des pépites technologiques du Vieux Continent auprès des investisseurs internationaux.
Lancé en 2022, le segment Euronext Tech Leaders regroupe un club restreint d'entreprises cotées, triées sur le volet pour leur profil de forte croissance, leur capacité d'innovation et leur poids dans l'écosystème technologique européen.
Pour Nanobiotix, cette intégration valide sa position à la croisée des nanotechnologies, de la physique et de la médecine. La société développe actuellement un portefeuille de plateformes nanothérapeutiques conçues pour répondre à des besoins médicaux majeurs non satisfaits.
"Notre entrée dans le segment des leaders technologiques d'Euronext reconnaît non seulement les progrès réalisés en tant qu'entreprise, mais aussi le potentiel plus large de l'innovation basée sur la physique pour contribuer de manière significative à l'avenir de la santé", s'est réjoui Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix.
Un accélérateur de visibilité financière
Au-delà du prestige, cette labellisation offre des avantages stratégiques concrets sur les marchés. En rejoignant cette communauté d'innovateurs, Nanobiotix va bénéficier d'un accès privilégié à un large réseau de participants de marché et d'une exposition renforcée lors d'événements exclusifs.
Cette vitrine est conçue pour capter l'intérêt des grands fonds d'investissement internationaux, un atout de taille pour soutenir la croissance et le financement à long terme de la biotech.
Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine ayant développé une approche révolutionnaire dans le traitement du cancer. La société concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d'action physique des nanoparticules qui, sous l'action de la radiothérapie, permettent de maximiser l'absorption des rayons X à l'intérieur des cellules cancéreuses sans augmenter les doses reçues par les tissus sains environnants. Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers via de multiples voies d'administration.
Les ressources de la société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat JNJ-1900 (NBTXR3), qui est le produit de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.