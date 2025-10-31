Nanobiotix rassure sur son horizon de trésorerie, le titre monte

Nanobiotix s'illustre vendredi à la Bourse de Paris suite à la signature d'un accord de financement qui contribue à rassurer le marché sur son horizon de trésorerie, tout juste une semaine après l'annonce du report de la publication des premiers résultats de phase 3 de son projet le plus avancé, un traitement expérimental contre les cancers de la tête et du cou.



A 11h00, le titre de la société de biotechnologies prend pas loin de 12%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



La biotech a annoncé hier soir avoir conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances ('royalty financing') avec HealthCare Royalty (HCRx), un spécialiste de ce genre d'opérations, pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars, ce qui va lui permettre d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028.



'Le plus important, c'est que les besoins de l'entreprise sont désormais couverts au-delà du premier semestre 2027, date à laquelle seront publiés les résultats intermédiaires de l'étude de phase III portant sur le NBTXR3 dans les cancers de la tête et du coup et au-delà du second semestre 2026, date de la présentation des données de phase II dans le cancer du poumon, deux rendez-vous qui pourraient déclencher le versement de paiements d'étape par son partenaire, Johnson & Johnson', soulignent ce matin les analystes de Jefferies.



Depuis le début de l'année, le cours de Bourse de Nanobiotix s'est envolé de plus de 500%, certains professionnels évoquant un potentiel de ventes de plusieurs milliards pour NBTXR3, un produit composé de nanoparticules administré par injection intra-tumorale et activé par radiothérapie, conçu pour induire la mort des cellules tumorales, déclencher une réponse immunitaire adaptative et favoriser une mémoire anticancéreuse sur le long terme.



Compte tenu du mécanisme d'action physique du projet, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides susceptibles d'être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques.