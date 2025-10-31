Nanobiotix s'illustre vendredi à la Bourse de Paris suite à la signature d'un accord de financement qui contribue à rassurer le marché sur son horizon de trésorerie, tout juste une semaine après l'annonce du report de la publication des premiers résultats de phase 3 de son projet le plus avancé, un traitement expérimental contre les cancers de la tête et du cou.
A 11h00, le titre de la société de biotechnologies prend pas loin de 12%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.
La biotech a annoncé hier soir avoir conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances ('royalty financing') avec HealthCare Royalty (HCRx), un spécialiste de ce genre d'opérations, pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars, ce qui va lui permettre d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au début de l'année 2028.
'Le plus important, c'est que les besoins de l'entreprise sont désormais couverts au-delà du premier semestre 2027, date à laquelle seront publiés les résultats intermédiaires de l'étude de phase III portant sur le NBTXR3 dans les cancers de la tête et du coup et au-delà du second semestre 2026, date de la présentation des données de phase II dans le cancer du poumon, deux rendez-vous qui pourraient déclencher le versement de paiements d'étape par son partenaire, Johnson & Johnson', soulignent ce matin les analystes de Jefferies.
Depuis le début de l'année, le cours de Bourse de Nanobiotix s'est envolé de plus de 500%, certains professionnels évoquant un potentiel de ventes de plusieurs milliards pour NBTXR3, un produit composé de nanoparticules administré par injection intra-tumorale et activé par radiothérapie, conçu pour induire la mort des cellules tumorales, déclencher une réponse immunitaire adaptative et favoriser une mémoire anticancéreuse sur le long terme.
Compte tenu du mécanisme d'action physique du projet, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides susceptibles d'être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques.
Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine ayant développé une approche révolutionnaire dans le traitement du cancer. La société concentre son effort sur le développement de son portefeuille de produits entièrement brevetés, NanoXray, innovation reposant sur le mode d'action physique des nanoparticules qui, sous l'action de la radiothérapie, permettent de maximiser l'absorption des rayons X à l'intérieur des cellules cancéreuses sans augmenter les doses reçues par les tissus sains environnants. Les produits NanoXray sont compatibles avec les traitements de radiothérapie standards et visent à traiter potentiellement une grande variété de cancers via de multiples voies d'administration.
Les ressources de la société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat NBTXR3, qui est le produit de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous sous la marque Hensify®.