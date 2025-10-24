Nanobiotix trébuche après le report de résultats de phase III

Le titre Nanobiotix chutait lourdement vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce par la société de biotechnologies d'un report d'un an de la présentation des premiers résultats de son projet le plus avancé, une étude de phase 3 dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou.



Dans un communiqué paru hier soir, l'entreprise spécialisée dans le développement de traitements contre le cancer basés sur des nanoparticules activées par radiothérapie indique que le transfert de la responsabilité de l'essai à Johnson & Johnson, qui avait été initié il y a un an, est désormais finalisé.



Nanobiotix précise toutefois qu'au vu des dernières informations reçues de la part du géant pharmaceutique américain, il lui semble probable que les résultats de l'analyse intermédiaire de l'étude seront communiqués une fois que le dernier participant aura été recruté, c'est-à-dire au premier semestre 2027, alors que les analystes attendaient ces données au cours de la première moitié de 2026.



Dans une note de réaction, les équipes de Jefferies évoquent une véritable 'déception' qu'ils attribuent à de possibles problèmes de recrutement de patients dus à la complexité de ce type de tumeurs, mais soulignent surtout que ces résultats sont désormais attendus bien après l'horizon de financement que s'est donné la biotech, à savoir mi-2026.



Ces interrogations entraînaient un lourd décrochage du titre qui lâchait près de 8% vendredi vers 16h00, un repli amplifié par l'envolée de plus de 400% qu'affiche encore le cours de Bourse depuis le début de l'année.