Johnson & Johnson annonce une collaboration avec l'actrice et entrepreneure Naomi Watts afin de promouvoir les examens oculaires de routine comme un pilier du vieillissement en bonne santé.
L'initiative s'appuie sur une enquête mondiale montrant que, malgré l'importance accordée à une vision claire, 48% des Américains de plus de 40 ans pensent avoir besoin d'une correction visuelle sans avoir consulté un spécialiste au cours de l'année écoulée.
L'entreprise souligne que des affections fréquentes comme la presbytie - qui débute généralement autour de 40 ans - et la cataracte peuvent être détectées lors d'examens complets. Ces bilans permettent aussi de dépister plus de 270 pathologies, dont le diabète et les maladies cardiovasculaires. Naomi Watts explique vouloir "encourager chacun à considérer la santé des yeux comme une composante essentielle du bien-être global", en lien avec son engagement de longue date pour la santé des femmes.
Selon Johnson & Johnson, la vision est un facteur clé de confiance et d'autonomie, souvent sous-estimé alors que les dépenses dédiées au "bien vieillir" se concentrent sur l'esthétique. L'entreprise appelle donc les plus de 40 ans à intégrer un examen ophtalmologique annuel à leur routine de soins.
Le titre J&J est pour l'instant stable en préouverture à New York.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
