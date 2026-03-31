Nasdaq 100 : le plan d'urgence pour intégrer les géants du non-coté en 15 jours

L'opérateur boursier américain modifie les règles de son indice de référence pour y inclure les "mega-caps" dès leur entrée en bourse. Cette réforme, effective au 1er mai 2026, répond à une baisse d'un tiers du nombre de sociétés cotées aux Etats-Unis depuis 2000, d'après Reuters.

Le marché boursier américain traverse une phase de contraction structurelle. Selon un livre blanc publié par le Nasdaq en 2025, ce recul dépasse un tiers en un quart de siècle. Des entreprises à forte valorisation comme Stripe ou Databricks choisissent de rester privées plus longtemps, invoquant des coûts de conformité élevés et des exigences de transparence onéreuses comme l'évoque Reuters. Ce phénomène retarde mécaniquement l'entrée des leaders technologiques dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels, car les règles actuelles de l'indice Nasdaq 100 n'autorisent des révisions de composition qu'une fois par an.



Un mécanisme d'accélération pour les valorisations exceptionnelles



La nouvelle clause "d'entrée rapide" vise à supprimer ce délai d'attente qui pouvait auparavant dépasser 12 mois. Selon Cameron Lilja, responsable mondial des solutions d'indices au Nasdaq, les structures d'actionnariat ont évolué : les entreprises atteignent désormais des tailles critiques ("mega-caps") avant même de solliciter le public. Pour refléter cette réalité, le Nasdaq a validé un nouveau protocole d'évaluation chronométré.



Dès le 7e jour de cotation, le Nasdaq évalue la capitalisation boursière de la nouvelle action et détermine si elle se situe parmi les 40 premières valeurs de l'indice. Si la société respecte les critères d'éligibilité fixés par le règlement du Nasdaq, notamment l'exclusivité de cotation sur les segments Global Select ou Global Market et la nature des titres limitée aux actions ordinaires, son intégration au Nasdaq-100 devient effective dès le 15e jour. Dans le cadre de cette règle, les critères habituels d'ancienneté de cotation et de volume de transactions sont levés. Elle intervient alors que SpaceX, OpenAI et Anthropic préparent leurs débuts boursiers dans les prochains mois.



Concrètement, prenons le cas d'OpenAI. Si la société s'introduit en bourse au second semestre 2026, à une valorisation estimée entre 500 et 1 000 MdsUSD rapporte Bloomberg, elle figurerait parmi les premières capitalisations du Nasdaq 100. Son intégration à l'indice serait alors mécanique, effective dès le 15e jour. Pour les gérants de fonds indiciels répliquant le Nasdaq 100, cela signifie un rebalancement forcé en 2 semaines, contre potentiellement plus d'un an sous les règles actuelles.



La refonte des critères de poids et de flottant



Au-delà de la vitesse d'exécution, cette réforme lève deux obstacles techniques qui auraient rendu l'entrée de ces sociétés impossible sous les anciennes règles, quelle que soit leur capitalisation.



Le premier concerne le flottant et le calcul de la capitalisation, deux blocages qui se cumulent pour les mega-caps issues du non-coté. SpaceX en est l'illustration la plus directe. Selon des rapports FCC cités par CNBC, Elon Musk détient environ 42% du capital et contrôle 80% des droits de vote via une structure d'actions à droit de vote supérieur. La société viserait une levée d'environ 75 MdsUSD pour une valorisation cible supérieure à 1 750 MdsUSD selon Bloomberg. Sur une telle valorisation, le flottant initial représenterait environ 4% du capital, bien en deçà du seuil de 10% qu'exigeaient les anciennes règles. Par ailleurs, depuis sa fusion avec xAI en février 2026, la structure de l'opération laisse planer l'éventualité qu'une partie significative du capital puisse rester non cotée après l'introduction en bourse. Sous l'ancien mode de calcul, seules les actions effectivement cotées en bourse entraient dans la détermination de l'éligibilité à l'indice, ce qui aurait mécaniquement sous-estimé le poids réel de SpaceX dans le classement.



La réforme supprime le seuil de flottant et intègre désormais l'ensemble des classes d'actions, cotées et non cotées, dans le calcul de la capitalisation. Sans ces deux changements, SpaceX n'aurait tout simplement pas pu intégrer le Nasdaq-100, quelle que soit sa valorisation. En contrepartie, les sociétés à faible flottant recevront une pondération réduite dans l'indice, proportionnelle à leur part de capital effectivement disponible sur le marché.



Enfin, pour garantir la pertinence de l'indice, toute société dont la pondération tombe sous les 10 points de base pendant 2 mois consécutifs sera automatiquement exclue et remplacée. Ces ajustements s'appliquent également aux transferts de cotation, comme celui de Walmart l'an dernier.



Une course aux règles que le Nasdaq ne mène pas seul



Cette réforme ne se joue pas en vase clos. Reuters confirme que le FTSE Russell et le NYSE 100 modifient eux aussi leurs règles d'entrée dans les indices en réaction aux mêmes IPO attendues. C'est une course ouverte entre gestionnaires d'indices pour capter en premier les futures méga-caps de l'IA et du spatial, et les flux institutionnels qui les accompagnent.



Celui qui détient un ETF Nasdaq 100 le ressentira concrètement. Avec une capitalisation totale de l'indice d'environ 22 000 MdsUSD, une entrée d'OpenAI à sa valorisation haute estimée à 1 000 MdsUSD représenterait près de 4% de l'indice en deux semaines. Les gérants de fonds répliquant l'indice, dont l'EQQQ d'Invesco, principal ETF Nasdaq 100 accessible aux investisseurs européens avec environ 8 312 MEUR d'actifs sous gestion, seraient mécaniquement contraints de vendre une fraction de chaque titre existant pour faire de la place au nouvel entrant, dans un délai réduit à 15 jours contre plus d'un an sous les anciennes règles. Une concentration soudaine qui, selon la liquidité disponible au moment de l'inclusion, pourrait amplifier la volatilité à court terme sur l'ensemble des valeurs de l'indice.