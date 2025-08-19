Nasdaq Inc. : L'architecte discret de l'infrastructure financière
On parle souvent du Nasdaq, mais rares sont ceux qui connaissent Nasdaq Inc., l'entreprise qui se cache derrière les célèbres indices boursiers. L'héritier de la première bourse électronique du monde, n'est pas qu'un opérateur de marchés : c'est un bâtisseur de réseaux, un concepteur de technologies et un catalyseur d'innovation. Aujourd'hui, à la lumière de ses résultats du deuxième trimestre 2025, l'entreprise affiche une santé éclatante et une stratégie qui en font, à mes yeux, une opportunité d'investissement particulièrement solide.
Nasdaq, Inc. figure parmi les principales bourses mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de négociation (52%) : exécution et gestion d'opérations sur les actions, les produits dérivés, les obligations, les matières premières, les produits structurés et les fonds indexés ;
- vente de données et d'indices de marché (29,2%) ;
- vente de logiciels de marché (18,1%). En outre, le groupe propose des solutions de courtage, de conservation, de compensation et de règlement de titres, de surveillance et de diffusion d'informations ;
- autres (0,7%).
80,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.