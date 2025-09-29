Le géant minier Newmont a annoncé lundi la nomination de Natascha Viljoen au poste de présidente et directrice générale à partir de janvier 2026. Actuelle directrice des opérations, elle succédera à Tom Palmer, qui prendra sa retraite après avoir dirigé l’entreprise depuis 2019. Viljoen deviendra ainsi la première femme à la tête du groupe en plus d’un siècle d’histoire.

Arrivée chez Newmont en 2023, Natascha Viljoen a auparavant occupé des fonctions de direction chez Valterra, BHP et Lonmin. Elle a salué la confiance accordée par le conseil d’administration et exprimé sa reconnaissance envers Tom Palmer pour son soutien dans cette transition. Palmer, entré dans le groupe en 2014, a gravi les échelons jusqu’à la direction générale, après avoir supervisé la région Asie-Pacifique et occupé le poste de directeur des opérations.

Ce passage de relais intervient dans un contexte de réorganisation pour Newmont, qui mène actuellement un programme de cessions d’actifs. En septembre, le groupe a annoncé la vente de sa participation dans Orla Mining pour 439 millions de dollars, une opération inscrite dans sa stratégie de recentrage.